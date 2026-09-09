Locuri de muncă vacante la nivel național și în rețeaua EURES

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32.906 locuri de muncă vacante la nivel naţional

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 32.906 locuri de muncă la nivel naţional.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: conducător auto transport rutier (3.555); curier (1.978); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1.537); manipulant mărfuri (1.259); lucrător comercial (1.255); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (1.132); agent de securitate (794); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (776); fierar betonist (498); dulgher (exclusiv restaurator) (495) etc.

Din cele 32.906 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.045 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; medic în diverse specializări; manager în diferite domenii de activitate; specialist în diverse domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală etc.), 6.231 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (asistent medical generalist; agent de securitate; agent de vânzări; casier; servant pompier etc), 7.324 pentru persoanele cu studii profesionale (conducător auto transport rutier; sudor; lucrător comercial; montator subansamble; operator la mașini-unelte cu comandă numerică etc.), restul de 17.306 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (curier; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; manipulant mărfuri; muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții; muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor etc).

Precizăm faptul că baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării. Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național poate fi accesată pe site-ul www.anofm.ro în secțiunea Locuri de Muncă Vacante.

101 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 101 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Norvegia – 45 locuri de muncă pentru lucrător în producție – prelucrarea somonului.

Republica Cehă – 20 locuri de muncă pentru operator/operatoare linie de producție – muncitor/muncitoare la asamblarea echipamentelor mecanice.

Olanda – 16 locuri de muncă pentru: mecanic de camioane; inspector veterinar.

Germania – 10 locuri de muncă pentru lucrător ajutor în podgorie.

Slovenia – 4 locuri de muncă pentru mecanic lift.

Danemarca – 4 locuri de muncă pentru: mecanic de atelier; zidar.

Malta – 1 loc de muncă pentru specialist procese operaționale (Piața din Romania.

Spania – 1 loc de muncă pentru manager mentenanță.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă ale căror date de contact se află pe site-ul www.anofm.ro.