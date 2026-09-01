Lucrări pentru reducerea undelor de viitură din zonele montane în 8 județe

179289 – 01092026 – Romsilva anunță a finalizarea și recepționarea lucrărilor de corectare a torenților (baraje, praguri, traverse, canale) și a lucrări de ameliorare a terenurilor degradate (împăduriri, înierbări și construirea de gărdulețe de nuiele), pentru atenuarea scurgerilor de pe versanți.

Este vorba despre 19 investiții pentru corectarea torenților în fondul forestier proprietatea publică a statului din județele Bacău, Buzău, Suceava, Neamț, Hunedoara, Prahova, Vâlcea și Vrancea, zone considerrate cu risc de inundații din cauza formării viiturilor torențiale.

În urma acestor lucrări, au fost restaurate albii torențiale pe o lungime de 42,51 kilometri, au fost refăcute 26 de structuri deteriorate de reținere a aluviunilor, au fost realizate 203 construcții noi aluvionare, din care 58 prevăzute cu scări pentru pești. De asemenea, au fost împădurite 11,1 hectare, au fost realizate gărdulețe de nuiele cu o lungime de 1.382 metri, au fost realizate înierbări pe 2,19 hectare și garnisaje pe o lungime de 1.885 metri pătrați, toți indicatorii proiectului fiind realizați. De asemenea, în urma refacerii structurilor deteriorate, 21 din structurile existente refăcute au fost prevăzute cu scări pentru pești.

Lucrările de corectare a torenților diminuează undele de viitură din zonele montane, rețin aluviunile, protejează fondul forestier, infrastructura de transport și comunitățile din aval, prin reducerea riscului de inundații.