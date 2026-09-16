Mai bine mai târziu

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179404 – 16092026 – Camera Deputaților a dezbătut modificarea regimului fiscal aplicat contractelor individuale de muncă cu timp parțial, prin revenirea la calcularea contribuțiilor sociale în funcție de venitul efectiv realizat.

Proiectul de lege PL-x 352/2023 prevede ca pentru contractele part-time contribuțiile de asigurări sociale și de sănătate să fie raportate la venitul realizat, nu la salariul minim brut pe țară.

În 2022, prin Ordonanța Guvernului nr. 16/2022, s-a introdus regula ca pentru anumite contracte part-time plata contribuțiilor sociale să fie calculată la nivelul salariului minim. Guvernul a susținut atunci că măsura va combate munca la negru și situațiile în care un contract part-time masca un program de lucru mai mare decât cel înscris în contract.

Dezbaterea actuală readuce în discuție raportul dintre fiscalizarea contractelor part-time și combaterea muncii nedeclarate. Datele Inspecției Muncii arată că fenomenul există în continuare. Potrivit ITM, în 2025, au fost depistate 14.798 de persoane care prestau muncă nedeclarată, dintre care 808 lucrau în afara programului stabilit în contractele individuale de muncă cu timp parțial.

Proiectul PL-x 352/2023 este susținut inclusiv de parlamentari PNL, formațiunea care a condus Guvernul în perioada introducerii regulii de supraimpozitare.

Susținătorii modificării argumentează că obligațiile fiscale trebuie stabilite la venitul efectiv realizat, că regulile în vigoare afectează angajatorii și descurajează utilizarea contractelor legale cu timp parțial. Printre parlamentarii PNL care au susținut public proiectul se află Raluca Turcan, care a anunțat că formațiunea așteaptă adoptarea proiectului și a menționat sprijinul anunțat de reprezentanți ai USR, UDMR și AUR.

Eventuala adoptare a proiectului ar modifica astfel regula fiscală introdusă în 2022, după patru ani de aplicare și la trei ani de la depunerea inițiativei legislative care urmărește eliminarea acesteia.

Dezbaterile au avut loc luni, 14 septembrie, iar votul final este programat miercuri 16 septembrie.

Ce nu poate reface Parlamentul

În urma măsurii aplicate în 2022, firmele au majorat prețurile pentru serviciile prestate invocând supraimpozitarea contractelor de muncă cu timp parțial. Dacă acum se va reveni la situația de dinainte de 2022, aceleași firme nu vor reduce prețurile sau tarifele.