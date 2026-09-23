MAI lansează „STUDENT STARTER KIT”: informații utile pentru viața de student

. 179471 – 23092026 – Fie că sunt la începutul facultății, în anii de studiu sau se pregătesc pentru absolvire, studenții au parte de o perioadă în care libertatea, independența și responsabilitățile merg împreună.

Viața universitară înseamnă cursuri și examene, dar și mutări, cămine, chirii, deplasări, prietenii, cumpărături online, social media și situații noi în care fiecare trebuie să ia propriile decizii.

Pentru toate acestea, Ministerul Afacerilor Interne lansează campania națională de informare „STUDENT STARTER KIT”, dedicată tuturor studenților.

Campania se desfășoară în perioada 24 septembrie – 24 octombrie 2026 și propune informații practice, într-un format adaptat modului în care tinerii se informează și comunică.

„STUDENT STARTER KIT” este un kit de informații pentru viața de student, construit în jurul unor teme de interes. Broșura campaniei oferă, într-un format accesibil: lucruri importante de știut; situații la care este bine să fii atent; recomandări simple pentru prevenirea unor probleme; sugestii privind modul de reacție în situații concrete; informații despre cum poate fi solicitat sprijinul.

Ideea campaniei este simplă: nu trebuie să știi totul, dar este util să știi ce ai de făcut atunci când apare o situație neașteptată.

„Ne-am dorit o campanie care să vorbească tuturor studenților, nu doar celor care abia încep facultatea. Pentru că siguranța nu ține de anul de studiu, de orașul în care locuiești sau de forma de învățământ. Ține de informația pe care o ai atunci când apare o situație neașteptată. «STUDENT STARTER KIT» înseamnă exact asta: informații simple, practice și ușor de găsit, pe care sperăm să le folosească atunci când au nevoie de ele.”, declară Ramona Dabija, director de comunicare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Broșura este disponibilă în format electronic, pe site-ul MAI: https://www.mai.gov.ro/student-starter-kit-o-campanie-de-prevenire-adresata-studentilor/ și a fost transmis instituțiilor de învățământ superior de stat și particulare din întreaga țară, care pot prelua și distribui materialele prin propriile canale de comunicare, inclusiv site-uri, platforme universitare, newslettere și pagini oficiale de social media.