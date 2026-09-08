Mai nou, majorarea se cheamă ”ajustare”

179338 – 08092026 – Hidroelectrica majorează, începând cu luna octombrie 2026, prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele care ajung la termen, de la 0,45 lei/kWh la 0,515 lei/kWh.

Ajustarea reprezintă o creștere de aproximativ 13% a prețului energiei active și se situează sub nivelul cumulat al inflației din perioada în care prețul Hidroelectrica a fost menținut neschimbat. În funcție de zona de distribuție, impactul asupra prețului final este de aproximativ 7%.

În această perioadă, activitatea companiei a fost influențată de creșterea generală a costurilor, de evoluția prețurilor carburanților, precum și de condițiile hidrologice nefavorabile, care au afectat disponibilitatea resursei de apă și, implicit, producția de energie hidro, se arată într-un comunicat de presă.

Ceilalți furnizori de energie electrică au anunțat deja consumatorii de majorarea prețurilor.

România rămâne astfel una dintre țările UE cu cele mai mari prețuri la energie electrică. Bineînțeles că în funcție de aceste prețuri vor urma și alte ”ajustări” de prețuri în economie, deci și inflația ar putea crește.