MEDAT pregătește cadrul pentru înființarea OMD-ului național până la finalul anului și operaționalizarea în 2027

179385 – 14092026 – Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) și reprezentanții industriei turistice vor lucra, în această toamnă, la cadrul necesar pentru înființarea Organizației de Management al Destinației (OMD) la nivel național, cu obiectivul de a începe operaționalizarea acesteia în 2027.

Subiectul a fost discutat în cadrul ședinței Consiliului Consultativ al Turismului (CCT). Reprezentanții ministerului și ai industriei au analizat variantele privind forma de organizare, guvernanța și finanțarea viitoarei structuri și au convenit să continue demersurile pentru identificarea unei soluții funcționale și sustenabile.

„Această structură-umbrelă va ordona sistemul de parteneriate public-private din turism și va include atât dimensiunea de destinație la nivel de țară, cât și criterii și reguli clare pentru celelalte niveluri – local, județean sau regional –, pentru a evita o fragmentare excesivă”, a declarat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău.

În cadrul întâlnirii a fost analizat și calendarul participării României la târgurile internaționale din toamna anului 2026 și pregătirea celui pentru 2027. MEDAT a propus includerea în calendar a două noi manifestări expoziționale, în Statele Unite ale Americii și Serbia.

Pentru o mai bună organizare a participării României la târguri, MEDAT a propus ca, anterior fiecărei participări, să fie organizate întâlniri de lucru cu operatorii înscriși, în vederea armonizării conceptelor și materialelor de promovare utilizate în cadrul standurilor naționale. În același timp, membrii CCT au susținut necesitatea unei abordări multianuale a bugetelor alocate manifestărilor expoziționale, care să ofere mai multă predictibilitate în planificarea activităților.

Președinta CCT, Simona Constantinescu, a subliniat importanța unor politici publice de susținere a mediului investițional și economic din turism. Aceasta a evidențiat vulnerabilitatea sectorului în fața crizelor succesive, precum și provocările generate de modificările fiscale, în lipsa unor mecanisme de protecție dedicate.

„Prima pentru incoming și sprijinul de tip Kurzarbeit rămân, din perspectiva mea, printre instrumentele prioritare atunci când discutăm despre măsuri pentru sector. Este un subiect pe care îl urmăresc și pe care vreau să îl duc mai departe în discuțiile privind bugetul anului viitor”, a spus ministrul Irineu Darău.

În ceea ce privește digitalizarea în domeniul turismului, MEDAT a reiterat colaborarea cu STS pentru dezvoltarea fișei digitale de cazare și a registrului unic al structurilor turistice. Prin integrarea acestor instrumente, datele privind activitatea turistică vor putea fi centralizate, oferind o imagine mai clară asupra pieței. Proiectele sunt în etapa de pregătire a implementării, ritmul de lucru fiind influențat de prioritizarea resurselor tehnice disponibile în raport cu celelalte proiecte aflate în derulare.