179503 – 28092026 – Ministerul Educației și Cercetării lansează PRIMII: Program pentru Reușita Învățământului Primar prin Măsuri Integrate de Intervenție, un demers de prevenire a analfabetismului funcțional și a abandonului școlar pentru aproximativ 50.000 de copii din ciclul primar.

Valoarea programului, finanțat prin Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027, este de peste 1,21 miliarde de lei (aproximativ 232 de milioane de euro), cu o durată de implementare de trei ani.

Termen de depunere a cererilor de finanțare: 12 octombrie 2026, ora 17:00.

„PRIMII va însemna sprijin real, măsurabil, pentru copiii din școlile cele mai vulnerabile, cu cele mai mari probleme socioeconomice, în vederea prevenirii analfabetismului funcțional și a reducerii abandonului școlar. Practic, vorbim de aproape o dublare a finanțării standard primite de fiecare elev din aceste scoli, dedicată integral activităților remediale și celor de accelerare a învățării, în special în zona alfabetizării funcționale și științifice. Apreciez eforturile comune pentru simplificarea cererii de finanțare, precum și pentru simplificarea evaluării, care va ține cont de indicatori obiectivi, precum Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE), dezvoltat împreună cu Banca Mondială, Indicele de risc comunitar UNICEF și mediul de rezidență al școlii. Îmi doresc ca sprijinul să ajungă acolo unde este cea mai mare nevoie de el”, a declarat Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian.

Programul se adresează tuturor elevilor de nivel primar din unitățile de învățământ încadrate în categoria de risc foarte mare sau mare de părăsire timpurie a școlii și abandon școlar, conform Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) și a gradului de marginalizare comunitară (indice UNICEF).

Școlile eligibile sunt disponibile în Anexa nr. 4 (Lista predefinită a unităților de învățământ eligibile pentru finanțare) a Apelului de selecție, listă alcătuită pe baza categoriei de risc de părăsire timpurie a școlii rezultate din Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) și a gradului de marginalizare comunitară (indice UNICEF).

Finanțarea poate fi folosită pentru activități precum:

activități de tip „Școala după Școală” (lecții individualizate, activități de recuperare);

activități extracurriculare și extrașcolare;

bunuri și servicii pentru elevi (materiale didactice pentru activități remediale și de sprijin, resurse educaționale;

asigurarea hranei pentru elevii participanți la proiect;

consiliere, terapie (consiliere și orientare școlară pentru elevi, consiliere parentală).

Pentru a sprijini unitățile de învățământ în procesul de aplicare cererea de finanțare a fost simplificată semnificativ.

Ministerul Educației și Cercetării va organiza, în perioada următoare, webinare de informare, pentru sprijin în implementarea proiectelor la nivel de școală.