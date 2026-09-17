Ministerul Educației și DSU transmit școlilor recomandări în cazul alertelor privind dronele

179414 – 17092026 – Ministerul Educației și Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) au transmis unităților de învățământ recomandări privind măsurile de protecție a elevilor și personalului în cazul unor alerte aeriene referitoare la posibila cădere a unei drone pe teritoriul României.

Potrivit recomandărilor transmise de șeful DSU, Raed Arafat, și făcute publice de ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, fiecare școală trebuie să identifice din timp spațiile în care elevii și personalul se pot adăposti.

Sunt indicate subsolurile amenajate și încăperile interioare fără ferestre sau cu cât mai puține geamuri, precum holurile centrale, sălile fără ferestre și vestiarele interioare situate la etaje inferioare. DSU recomandă evitarea ultimului etaj, pentru că acoperișul poate fi afectat în cazul unui impact direct.

La primirea unui mesaj RO-Alert privind posibila cădere a unei drone, activitatea din școală trebuie oprită imediat, iar elevii trebuie duși către spațiile de adăpostire. Acestea trebuie să fie departe de ferestre, balcoane, uși exterioare, pereți din sticlă și fațade.

Elevii aflați în curtea școlii sau la activități sportive în aer liber trebuie aduși în cea mai apropiată clădire, pe cel mai scurt traseu. Recomandarea este ca aceștia să nu se întoarcă după obiecte personale, prioritatea fiind intrarea în interior.

Copiii trebuie să rămână în spațiul de adăpostire până la încetarea oficială a alertei. Personalul unității de învățământ trebuie să-și păstreze calmul și le transmită elevilor informații clare și concise, evitând comunicările sau comportamentele care pot crea panică.

DSU recomandă, de asemenea, părinților să nu meargă la școală pentru a-și prelua copiii în timpul unei alerte. Măsura este justificată prin necesitatea protejării atât a părinților, cât și a elevilor pe durata avertizării.

Recomandările vin după mai multe incidente cu drone produse în ultimele luni în zona de frontieră a României, în special în județele Tulcea și Constanța.