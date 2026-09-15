Ministerul Finanțelor mai împrumută 630 milioane de euro pentru modernizarea căii ferate Brașov-Sighișoara

Ministerul Finanțelor mai împrumută 630 milioane de euro pentru modernizarea căii ferate...

179395 – 15092026 – Ministerul Finanțelor a finalizat demersurile privind contractarea unei finanțări în valoare de 630 milioane de euro acordate de Banca Europeană de Investiții (BEI), pentru modernizarea liniei de cale ferată Brașov-Sighișoara. Documentul a fost semnat la București, de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în 4 septembrie și de reprezentanții BEI la Luxemburg, miercuri, 9 septembrie a.c.

Împrumutul va fi acordat pe o perioadă de până la 27 de ani și va sprijini bugetul de stat în acoperirea cofinanțării naționale. Termenul estimat pentru finalizarea proiectului este anul 2029.

Proiectul vizează modernizarea liniei duble de cale ferată electrificată Brașov-Sighișoara, pe o lungime totală de 113 km. Acest tronson reprezintă o secțiune strategică a coridoarelor principale TEN-T Rin-Dunăre și Marea Baltică-Marea Neagră-Marea Egee.

Lucrările de modernizare vor asigura alinierea infrastructurii feroviare românești la standardele europene. Investiția include creșterea vitezei maxime de proiectare pentru trenurile de călători și marfă, alături de majorarea sarcinii pe osie și a lungimii maxime admise a trenurilor, optimizând astfel transportul de mărfuri și călători. De asemenea, proiectul vizează și implementarea Sistemului European de Gestionare a Traficului Feroviar (ERTMS), pentru creșterea gradului de siguranță și a interoperabilității feroviare.

Investiția a beneficiat deja de finanțare din fonduri europene prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei și urmează să fie susținută în continuare din fonduri nerambursabile, alocate prin Programul Transport 2021-2027.