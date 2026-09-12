Ministerul Justiției a lansat Portalul Registrului Național al ONG-urilor

179373 – 12092026 – Ministerul Justiției a finalizat proiectul privind modernizarea Registrului electronic al asociațiilor, fundațiilor și federațiilor și a registrelor asociate, inclusiv Registrul Beneficiarilor Reali, lansând astfel Portalul Registrului Național al ONG-urilor.

Prin noua platformă digitală, cetățenii și reprezentanții organizațiilor neguvernamentale vor putea realiza, de la distanță, o serie de demersuri administrative care țin de înființarea și funcționarea unei asociații, fundații sau federații, fără a mai fi necesară deplasarea pentru îndeplinirea unor formalități în acest scop.

Astfel, persoanele care doresc să înființeze un ONG vor putea depune online documentele necesare, iar reprezentanții organizațiilor existente vor putea solicita, tot online, modificări precum cele privind actul constitutiv, statutul sau sediul organizației, precum și alte operațiuni administrative. De asemenea, portalul va permite solicitarea de date și informații din Registrul Național al ONG-urilor, oferind acces mai rapid și mai simplu la informațiile disponibile.

Platforma permite depunerea online a formularelor și documentelor, plata online a taxelor aferente cererilor depuse și urmărirea în timp real a stadiului de soluționare a solicitărilor. În acest fel, o serie de proceduri care presupuneau timp și deplasări pot fi realizate acum de la distanță, într-un mod mai simplu și mai accesibil.

Digitalizarea înseamnă, în primul rând, timp câștigat pentru oameni. Prin dezvoltarea acestor servicii în mediul online, Ministerul Justiției își propune să simplifice interacțiunea cetățenilor și a organizațiilor cu administrația publică și cu instanțele, să reducă timpul alocat procedurilor și să ofere acces mai rapid la serviciile și informațiile de care aceștia au nevoie.

Proiectul, realizat cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), reprezintă un nou pas în procesul de transformare digitală a serviciilor publice și în eforturile Ministerului Justiției de a face procedurile privind ONG-urile mai simple, mai transparente și mai accesibile.

Portalul Registrului Național al ONG-urilor poate fi accesat la adresa: https://rnong.just.ro/