Ministerul Mediului cere instituirea stării de alertă pentru arderile ilegale din Vidra-Sintești

179485 – 25092026 – Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu a cerut joi, 24 septembrie, declanșarea de urgență a procedurilor pentru instituirea stării de alertă în zona Sintești, comuna Vidra, județul Ilfov,, din cauza arderilor ilegale de deșeuri și a efectelor asupra calității aerului.

MMAP cere Prefecturii Ilfov să activeze mecanismele prevăzute de lege pentru zona în care au loc arderile, iar Prefecturii București să coordoneze măsurile pentru protejarea populației Capitalei.

„La Sintești avem o problemă care persistă de ani de zile și care nu mai poate fi tratată exclusiv prin intervenții punctuale”, a declarat Diana Buzoianu. Aceasta a precizat că autoritățile au efectuat controale, au dat amenzi, au confiscat bunuri, au suspendat activități și au formulat sesizări penale, însă arderile ilegale au reapărut.

Verificări de la producătorul deșeurilor până la locul arderii

MMAP propune ca intervenția să urmărească întregul circuit al deșeurilor: proveniența acestora, transportul, depozitarea, arderea și circuitul economic al materialelor recuperate.

Ministerul solicită o cooperare între Garda Națională de Mediu, Poliție, Jandarmerie, DSU, IGSU și MAI pentru asigurarea unei prezențe continue în teren și intervenția rapidă în cazul incidentelor.

Garda de Mediu, Poliția și ISCTR ar urma să verifice transporturile de deșeuri, inclusiv proveniența, transportatorii și destinațiile. MMAP susține că verificările trebuie să înceapă înainte ca deșeurile să ajungă în locurile în care sunt depozitate sau incendiate.

Ministerul solicită, de asemenea, implicarea ANAF și AFM pentru verificarea, în limitele competențelor legale, a tranzacțiilor, documentelor și veniturilor asociate acestor activități. Indiciile privind posibile infracțiuni urmează să fie documentate și transmise organelor de urmărire penală.

Autoritățile locale și polițiile locale sunt chemate să identifice depozitele ilegale, să verifice salubrizarea terenurilor afectate, gestionarea legală a deșeurilor și prevenirea reapariției depozitelor după curățare.

Monitorizare continuă a aerului

De asemenea, Ministerul Mediului anunță și monitorizarea continuă a calității aerului în zona sursă și în comunitățile care pot fi afectate, în special nivelurile de PM2,5 și PM10, iar acolo unde condițiile tehnice permit, să fie investigate și substanțe toxice asociate arderii deșeurilor.

Secretarul de stat Flavia Boghiu a declarat că efectele arderilor pot depăși zona în care acestea se produc și pot ajunge în localitățile învecinate. Ea a cerut monitorizarea calității aerului și informarea rapidă a populației în timpul episoadelor de poluare.

Instituirea stării de alertă ar urma să creeze cadrul pentru coordonarea măsurilor urgente și mobilizarea resurselor necesare.