Ministerul Sănătății reia achiziția pentru 100.000 de doze de vaccin BCG

Ministerul Sănătății va relua procedura de achiziție pentru 100.000 de doze de vaccin BCG, după ce procedura inițială a fost anulată din cauza unor documente transmise eronat de furnizor în legătură cu prețul produsului.

Potrivit Ministerului Sănătății, până la finalizarea noii proceduri, continuitatea vaccinării va fi asigurată prin redistribuirea dozelor disponibile între direcțiile de sănătate publică (DSP).

La începutul lunii septembrie, în stocurile existente se aflau 36.200 de doze de vaccin BCG. Dintre acestea, 28.500 de doze erau la vaccinatori, iar alte 7.700 de doze se aflau în depozitele DSP-urilor.

Pentru copiii care au rămas nevaccinați, imunizarea va fi făcută imediat ce dozele vor fi disponibile.