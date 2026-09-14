Oana Țoiu, participă la lucrările celei de-a 70-a sesiuni a Conferinței Generale a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică

179389 – 14092026 – Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, conduce delegația României la lucrările celei de-a 70-a sesiuni a Conferinței Generale a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), care are loc la Viena, în perioada 14-18 septembrie, prezența ministrului fiind dedicată zilei intervențiilor naționale.

Delegația României, din care fac parte si reprezentanți ai Ministerului Energiei și ai instituțiilor naționale cu atribuții în domeniul energiei nucleare, are ca obiective:

Susținerea profilului României ca țară fondatoare AIEA și rolul României, stat cu mandat ales în Boardul Guvernatorilor, în utilizarea pașnică a tehnologiilor nucleare;

Promovarea rolului de furnizor de energie nucleară prin dublarea capacității de producție de energie nucleară la CNE Cernavodă, prin retehnologizarea reactorului 1 și construcția Reactoarelor 3 și 4;

Prioritizarea cercetării și investițiilor în producția de radioizotopi medicali, promovarea consortium – ului România – Franța – Canada (În marja conferinței AIEA are loc și Forumul Științific Rays of Hope: delivering on the promise of cancer program);

Promovarea României ca țară implicată în dezvoltare modelelor comerciale viabile SMR (Small Medium Reactor), atât în cadrul parteneriatului România – SUA, cât și în cadrul european (consortium-ul EAGLES România – Italia – Belgia) în dezvoltarea și comercializarea unui reactor modular de mici dimensiuni.

În contextul prezenței la lucrările CG AIEA, delegația României va avea întrevederi bilaterale cu reprezentanți din SUA, Canada, Elvetia, Ungaria, Belgia, Argentina, Turcia, în diverse formate tehnice sau de reprezentare la nivel înalt.

În cadrul vizitei de lucru în Viena, agenda ministrului afacerilor externe include întâlniri bilaterale cu: Directorul General AIEA Rafaelor Grossi, privind dosarele de neproliferare nucleară, mediul de reglementare și investițional care să susțină accelerarea proiectelor de producție de energie nucleară și inițiative fanion pe care România le derulează cu parteneri europeni și în parteneriate transatlantice, Secretarul General OSCE, Feridun Sinirlioglu; respectiv, Directorul General Biroului ONU de la Viena, Monica Juma și director executiv al Biroului ONU pentru Droguri si Criminalitate.

În discursul din cadrul sesiunii plenare, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, va reitera sprijinul ferm al țării față de promovarea utilizării pașnice, sigure și responsabile a energiei nucleare, în conformitate cu standardele și cerințele internaționale asumate de țara noastră, precum și rolul AIEA și al României ca parte a Bordul Guvernatorilor în susținerea rolului inspecțiilor AIEA în facilitățile nucleare și informarea Consiliului de Securitate ONU în privința respectării angajamentelor internaționale, dar și rolul necesar într-o perioadă de riscuri crescute generate de conflictele armate.

Oficialul român va sublinia sprijinul constant al României pentru activitatea AIEA și rolul central al Agenției în promovarea utilizării pașnice a energiei nucleare, cu respectarea celor mai înalte standarde în domeniul neproliferării, siguranței și securității nucleare, demers esențial în contextul unei diplomații multilaterale supusă unui risc de fragmentare.