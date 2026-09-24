Moldovean acuzat de de vandalism la Paris, depistat și arestat în România

179474 – 24092026 – Iurie Manic, cetățean moldovean acuzat în Franța că ar fi coordonat operațiuni de vandalism la Paris, atribuite de anchetatorii francezi unor interese rusești, a fost arestat în România. Curtea de Apel Iași a dispus, la 19 septembrie, arestarea provizorie pentru 15 zile, în vederea predării sale autorităților franceze.

Manic a fost depistat de polițiștii de frontieră la intrarea în România, în județul Vaslui, în baza unei alerte introduse de Biroul SIRENE Național din Franța în Sistemul de Informații Schengen. Alerta a fost introdusă la 20 octombrie 2025, în baza unui mandat european de arestare emis de autoritățile franceze la 16 octombrie 2025.

Potrivit minutei Curții de Apel Iași, Manic este cercetat în Franța pentru deteriorarea sau degradarea unor bunuri, faptă comisă împreună cu alte persoane, și pentru „subminarea moralului forțelor armate, cu intenția de a prejudicia apărarea națională”, infracțiuni prevăzute de articolele 322-1 și 413-4 din Codul penal francez. Pentru aceste fapte, pedeapsa maximă indicată în dosarul românesc este de cinci ani de închisoare.

Bărbatul a fost depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Vaslui, județ în care se află punctul de frontieră prin care încerca să intre în România. Următorul termen în procedura judiciară este 30 septembrie.

Dosarul graffiti-urilor de la Paris

Ancheta franceză vizează o serie de inscripții și desene realizate la Paris în iunie 2024. Printre acestea s-au aflat imagini cu sicrie, unele reprezentând avioane de luptă Mirage, precum și mesaje referitoare la sprijinul Franței pentru Ucraina.

La 20 iunie 2024, polițiștii francezi au surprins un bărbat în timp ce realiza un astfel de graffiti. Alte inscripții au fost descoperite pe clădirile Agenției France-Presse și cotidianului Le Figaro. Unul dintre mesajele identificate era „Stop the death now! Mriya Ukraine”, iar alte desene reprezentau avioane Mirage sub forma unor sicrie și purtau mesajul „Des Mirage pour l’Ukraine”.

În cazul graffiti-urilor de pe Le Figaro, doi cetățeni moldoveni au fost arestați în iunie 2024. Potrivit anchetatorilor francezi, aceștia au declarat că primeau aproximativ 100 de euro pe zi pentru realizarea inscripțiilor. Ancheta a identificat ulterior un al treilea bărbat, despre care s-a stabilit că ar fi recrutat executanții și le-ar fi indicat locurile unde trebuiau să acționeze.

Potrivit relatărilor despre ancheta franceză, Iurie Manic este acuzat că ar fi avut tocmai acest rol de recrutare și coordonare a executanților. Un alt cetățean moldovean, Alexandr Grigorenco, este indicat în documentele judiciare franceze drept presupusul comanditar al operațiunii și este descris ca simpatizant al partidului prorus Șor. Aceste elemente reprezintă acuzații și constatări ale anchetei franceze, nu condamnări definitive.

Legătura cu operațiuni atribuite Rusiei

Autoritățile franceze investighează cazul în cadrul unor dosare privind operațiuni de influență și ingerință atribuite Rusiei. În cazul lui Manic, sursele care relatează ancheta susțin că operațiunea ar fi urmărit transmiterea unor imagini cu impact propagandistic pe rețelele sociale.

Expertul în securitate Andrei Curăraru (WatchDog.md) a declarat că asemenea operațiuni folosesc persoane recrutate pentru executarea unor acțiuni punctuale, în timp ce efectul urmărit este obținut prin distribuirea imaginilor și mesajelor pe internet.

Cazul din 2024 nu este singurul dosar francez în care cetățeni moldoveni au fost implicați în acțiuni de acest tip. În octombrie 2023, la Paris au fost descoperite stele ale lui David desenate pe clădiri. Ancheta franceză a stabilit ulterior că operațiunea a implicat cetățeni moldoveni, iar autoritățile europene l-au sancționat pe Anatolii Prizenko pentru rolul din această operațiune.

În cazul graffiti-urilor cu sicrie, patru bărbați născuți în Republica Moldova au ajuns ulterior în atenția justiției franceze. Le Parisien a relatat că ancheta a identificat un coordonator local și un presupus comanditar, iar dosarul a fost legat de alte acțiuni similare desfășurate la Paris în 2024.