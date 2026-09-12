Muntenegru – Acțiuni de protest ale transportatorilor de marfă

179374 – 12092026 – Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează ori intenționează să călătorească în/dinspre Muntenegru asupra creșterii semnificative a timpilor de așteptare, începând cu data de 14 septembrie 2026, la punctele de trecere a frontierei (PTF) spre/dinspre Republica Croația (spațiul Schengen): Debeli Brijeg (Karasovići) și Vitaljina (Kobila), pe fondul protestelor regionale coordonate anunțate de către transportatorii rutieri din Bosnia și Herțegovina, Republica Serbia, Muntenegru și Republica Macedonia de Nord.

În acest context, MAE recomandă cetățenilor români:

să evite, pe cât posibil, PTF Debeli Brijeg (Karasovići) și Vitaljina (Kobila) în perioadele de trafic intens;

să își reprogrameze, dacă este posibil, deplasările care presupun tranzitarea acestor PTF;

să respecte indicațiile autorităților locale și ale forțelor de ordine și să nu părăsească vehiculul în zonele în care acest lucru este interzis sau poate afecta desfășurarea traficului;

să se informeze constant cu privire la situația traficului și la timpii de așteptare la PTF, înainte de deplasare și pe durata tranzitului și să își planifice corespunzător călătoria.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Podgorica: +382 20 618 040, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al misiunii diplomatice: +382 69380349.

MAE recomandă consultarea paginii de Internet https://podgorica.mae.ro și www.mae.ro şi reamintește cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că aceștia au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.