Nazare caută la New York finanțare americană pentru proiectele strategice ale României

179455 – 22092026 – Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, participă în perioada 21–22 septembrie 2026, la New York, la întâlniri cu investitori americani și reprezentanți ai instituțiilor financiare din SUA, în cadrul delegației oficiale a României la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU, condusă de președintele Nicușor Dan. Discuțiile vizează atragerea capitalului american pentru proiecte strategice, finanțarea economiei și consolidarea componentei economice a Parteneriatului Strategic România–SUA.

Luni, Nazare a participat la masa rotundă „Anchoring the Eastern Flank: Critical Infrastructure and Transatlantic Capital in Central and Eastern Europe”, organizată de Atlantic Council România, la care au participat investitori instituționali americani, instituții de finanțare pentru dezvoltare, oficiali guvernamentali și diplomați.

Pentru România, agenda include domenii cu impact direct asupra investițiilor și capacității de producție: energie, infrastructură, tehnologie, capacități industriale și integrarea companiilor românești în lanțurile transatlantice de aprovizionare. Ministerul Finanțelor arată că aceste teme au fost discutate în ultimele luni cu administrația americană, U.S. International Development Finance Corporation (DFC), U.S. EXIM Bank și reprezentanți ai Congresului SUA.

Un alt obiectiv îl reprezintă accesul României la capital pentru proiecte de infrastructură și energie. DFC este instituția guvernamentală americană care mobilizează capital privat și finanțează investiții în sectoare precum infrastructura, energia și tehnologia avansată. Astăzi, ministrul Nazare continuă discuțiile cu Ben Black, CEO al DFC.

Avantajul pentru România este posibilitatea de a combina investițiile private americane cu instrumente de finanțare și garantare ale instituțiilor financiare americane, în special pentru proiectele de mari. În aprilie 2026, după o vizită oficială în SUA, Nazare anunța finanțări de aproape 2 miliarde de euro pentru proiecte strategice în energie, infrastructură și dezvoltare economică.

Programul de la New York include și o întâlnire cu reprezentanții J.P. Morgan și investitori instituționali care dețin titluri de stat românești. Discuțiile se concentrează pe evoluția finanțelor publice, consolidarea fiscală, strategia de finanțare a statului și perspectivele economice.

Pentru Ministerul Finanțelor, dialogul cu investitorii este relevant pentru condițiile în care România se împrumută de pe piețele internaționale. Traiectoria deficitului, reformele și absorbția fondurilor europene se află printre temele discutate în cadrul reuniunilor cu investitorii.

Întâlnirile de la New York urmăresc astfel două direcții economice distincte: atragerea de capital pentru investiții în economia românească și menținerea accesului statului la finanțare în condiții cât mai predictibile.