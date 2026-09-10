Nicoleta Pauliuc propune reguli noi pentru numirea șefilor serviciilor și durata mandatelor lor

179356 – 10092026 – Senatorul Nicoleta Pauliuc (PNL) anunță că va depune nouă amendamente la proiectul USR privind limitarea mandatelor conducerilor serviciilor speciale. Propunerile vor fi susținute în Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat și vizează SRI, SIE, SPP, STS, DGPI și DGIA.

Potrivit amendamentelor, aceeași persoană ar putea ocupa funcția de conducere pentru cel mult două mandate, consecutive sau neconsecutive. Durata unui mandat ar urma să fie de cinci ani, față de patru ani în forma avută în vedere de proiectul USR. Pauliuc susține că această durată ar reduce suprapunerea automată dintre mandatele șefilor serviciilor și ciclurile electorale și ar introduce o limită clară asupra perioadei totale în funcție.

Un alt amendament prevede ca persoanele propuse pentru conducerea serviciilor să înainteze Parlamentului un proiect de management în care să prezinte obiective, indicatori de performanță, reforme și termene de realizare, partea neclasificată a proiectului urmând să fie dată publicității.

Pauliuc propune și prezentarea anuală a unor rapoarte de activitate în fața comisiilor parlamentare de specialitate, din care, de asemenea, partea nesecretă să fie publicată.

Pentru conducerea civilă a SRI și SIE sunt introduse criterii minime de eligibilitate. Printre acestea se află o experiență relevantă de cel puțin zece ani, deținerea certificatului de securitate, audierea în Parlament și prezentarea proiectului de management.

Amendamentele vizează, de asemenea, procedurile de numire și revocare a directorilor, condițiile de încetare a mandatelor și situația șefilor cu statut militar după încheierea perioadei de conducere.