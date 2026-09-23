Nicușor Dan a inaugurat la New York „The Queen Marie of Romania Corner”, la 100 de ani de la turneul Reginei Maria în SUA

179464 – 23092026 – Președintele Nicușor Dan a inaugurat marți, la New York, intersecția „The Queen Marie of Romania Corner”, eveniment organizat la 100 de ani de la turneul istoric al Reginei Maria în Statele Unite.

Ceremonia s-a desfășurat la intersecția East 38th Street cu Third Avenue, în Manhattan, în apropierea Misiunii Permanente a României pe lângă ONU. Denumirea „Queen Marie of Romania Corner” a fost stabilită printr-o lege locală adoptată de Consiliul Local al orașului New York în decembrie 2025.

Nicușor Dan a participat la ceremonie împreună cu partenera sa Mirabela Grădinaru, care îl însoțește în deplasarea la New York pentru cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU. Evenimentul marchează centenarul vizitei Reginei Maria în Statele Unite, desfășurată în 1926.

Agenda președintelui român la New York include participarea la evenimentele Săptămânii la Nivel Înalt a Adunării Generale a ONU, întâlniri cu reprezentanți ai comunității românești și cu antreprenori români din Statele Unite. Programul oficial a inclus și o întâlnire cu Alianța foștilor ambasadori americani în România.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au participat, de asemenea, la recepția oferită de președintele Statelor Unite, Donald Trump, și de Prima Doamnă, Melania Trump. Mirabela Grădinaru are programată separat participarea la un dejun oferit de Melania Trump pentru soțiile și partenerii liderilor aflați la New York, precum și la summitul „Fostering the Future Together Partnership Event”.

Potrivit anunțului oficial, președintele Nicușor Dan va susține miercuri, 23 septembrie, declarația națională a României în cadrul Săptămânii la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.