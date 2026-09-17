Nicușor Dan merge pe mâna PNL: Siegfried Vasile Mureșan – premier desemnat

179421 – 17092026 – După patru luni și jumătate de criză politică și guvernamentală și cu puțin timp înainte de o nouă plecare în SUA, președintele României a anunțat a treia desemnare pentru funcția de prim-ministru al Guvernului. este vorba despre propunerea PNL-USR-UDMR, Siegfried Vasile Mureșan. Interesant este că deși a fost propus de partide, Mureșan, europarlamentar PNL ales pe liste comune cu PSD, aflat încă la Bruxelles, i-a cerut președintelui timp de gândire pentru a accepta sau nu propunerea. Răspunsul nu s-a lăsat așteptat, pentru că aproape în același timp cu anunțul făcut de președinte Mureșan a anunțat pe Facebook că acceptă propunerea. Se pare că în rândul liberalilor se știa de această nominalizare, pentru că, instantaneu, pe contul de social-media al lui Mureșan au fost postate peste 400 de comentarii. Mureșan este ferm susținător al continuării politicii de austeritate impusă de Ilie Bolojan.

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