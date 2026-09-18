Nicușor Dan participă la lansarea Inițiativei pentru Integrare Carpatică. Un nou format regional, după modelul Strategiei Dunării

Nicușor Dan participă la lansarea Inițiativei pentru Integrare Carpatică. Un nou format...

179428 – 18092026 – Președintele României, Nicușor Dan, participă vineri, 18 septembrie, în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk, la primul Summit al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, la invitația președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. Reuniunea inaugurează o nouă platformă regională care reunește cele opt state traversate de arcul carpatic: Austria, Cehia, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Ungaria și Ucraina.

Administrația Prezidențială precizează că summitul urmărește coordonarea cooperării regionale, creșterea atractivității pentru investiții, dezvoltarea schimburilor economice, protejarea patrimoniului cultural și natural și realizarea unor proiecte care să ajungă la comunitățile din regiunea carpatică.

Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, alături de ceilalți șefi de stat și de guvern participanți, vor deschide lucrările Forumului Economic Carpatic. În programul reuniunii sunt incluse, de asemenea, un Forum al Tinerilor, întâlniri ale autorităților locale și reuniuni dedicate cooperării culturale și conservării naturii.

Președintele României va susține, potrivit Administrației Prezidențiale, necesitatea unei cooperări regionale integrate și va sublinia poziția României în regiune. România are cel mai lung segment al arcului carpatic, iar Administrația Prezidențială susține că teritoriul românesc reprezintă peste jumătate din suprafața europeană a acestui lanț muntos. Nicușor Dan va pleda pentru dezvoltarea schimburilor economice, investiții și proiecte cu impact direct asupra comunităților.

Ce este Inițiativa pentru Integrare Carpatică

Inițiativa este o nouă platformă regională, al cărei summit fondator se desfășoară la Bukovel în perioada 18–20 septembrie. Denumirea utilizată de organizatori este Carpathian 8 Summit – C8. Platforma reunește cele opt state ale regiunii carpatice și își propune să transforme spațiul geografic comun într-o zonă de cooperare în materie de securitate, dezvoltare economică, investiții și proiecte transfrontaliere.

Potrivit site-ului oficial al summitului, sunt așteptați peste 500 de participanți din mediul de afaceri și sunt pregătite proiecte și parteneriate transfrontaliere.

Inițiativa are și o componentă politică. Președintele Ucrainei a inclus în mod explicit noua Inițiativă pentru Integrare Carpatică între formatele regionale prin care Kievul urmărește consolidarea relațiilor cu statele vecine din Uniunea Europeană. Într-un discurs oficial, Zelenski a descris inițiativa drept un nou instrument destinat întăririi relațiilor Ucrainei cu vecinii săi europeni.

Summitul de la Bukovel este prima reuniune la nivel înalt a acestei inițiative. Structura și mecanismele sale instituționale urmează să fie conturate odată cu dezvoltarea platformei regionale.

Un obiectiv pe termen lung al C8 este conturarea unei strategii macroregionale europeană pentru Carpați, astfel încât aceasta să devină „a cincea” strategie macroregională a UE, după cele pentru Marea Baltică, Dunăre, Adriatică și Ionică și Alpi.

La C8, Ucraina va prezenta un portofoliu de proiecte regionale și proiecte ucrainene pentru energie, industrie, transport, infrastructură și alte domenii, unul din obiectivele urmărite fiind procesul de reconstrucție post-război