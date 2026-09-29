Nicușor Dan, vizită oficială în Republica Cehă

179511 – 29092026 – Președintele României, Nicușor Dan, va efectua miercuri, 30 septembrie 2026, o vizită oficială la Praga, la invitația Președintelui Republicii Cehe.

Președintele României va avea cu această ocazie întrevederi cu Președintele Petr Pavel, cu Prim-ministrul Andrej Babiš și cu Președinții celor două camere ale Parlamentului, precum și o întâlnire cu membri ai comunității românești.

Agenda discuțiilor va fi dedicată cooperării româno-cehe la nivel bilateral, european și Aliat, cu accent pe asigurarea securității Europei în fața amenințărilor generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Vor fi abordate, de asemenea, teme de pe agenda europeană și dezvoltarea legăturilor economice și a investițiilor, inclusiv în domeniul industriei de apărare.