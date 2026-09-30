Nocturna Bibliotecilor 2026 la BMB

179520 – 30092026 – Primăria Municipiului București (PMB), prin Biblioteca Metropolitană București (BMB), organizează vineri, 2 octombrie, Nocturna Bibliotecilor 2026, la Sediul Central „Mihail Sadoveanu” și în mai multe filiale ale rețelei. Bucureștenii sunt invitați la o seară cu spectacole, lecturi, muzică, jocuri și activități pentru copii și adulți, reunite într-un program dedicat întâlnirii dintre bibliotecă și comunitate.

Nocturna Bibliotecilor este un eveniment cultural anual, inițiat și coordonat la nivel național de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) și organizat în parteneriat cu bibliotecile publice participante din România și Republica Moldova.

În 2026, evenimentul se desfășoară sub tema „Biblioteca, inima comunității”, care aduce în prim-plan biblioteca nu doar ca spațiu al lecturii și culturii, ci și ca loc al întâlnirii, dialogului, memoriei și legăturilor dintre generații.

Pornind de la tema acestei ediții, Biblioteca Metropolitană București a pregătit un program divers, desfășurat în mai multe spații ale rețelei. Teatrul de Păpuși „Licurici”, vânătorile de comori, lecturile la lumina lanternelor, muzica, întâlnirile literare și jocurile de societate se numără printre activitățile pregătite pentru public în seara de 2 octombrie.

„Tema din acest an, «Biblioteca, inima comunității», definește foarte bine rolul pe care biblioteca publică îl are astăzi. Biblioteca este un loc deschis tuturor, în care oamenii vin nu doar pentru cărți, ci și pentru a învăța, a participa la activități culturale și a se întâlni. Prin programul pregătit pentru Nocturna Bibliotecilor ne dorim ca publicul să descopere această dimensiune a bibliotecii și diversitatea activităților pe care le oferim comunității bucureștene.”, declară Ramona Mezei, managerul Bibliotecii Metropolitane București.