Noile forme de mobilitate în atenția inițiativei Child Safety

179400 – 16092026 – Odată cu începerea noului an școlar, drumurile către școală redevin parte din rutina zilnică a milioane de copii și părinți. Copiii se numără printre cei mai vulnerabili participanți la trafic, iar protejarea lor depinde atât de infrastructură și reguli, cât și de comportamentul fiecăruia dintre noi – șoferi, părinți, bicicliști, utilizatori de trotinete sau pietoni.

În acest context, România se alătură altor 7 state din Europa Centrală în cadrul celei de-a șasea ediții a inițiativei „Child Safety in Central Europe”, care reunește asociații ale industriei de asigurări, organizații de siguranță rutieră, autorități publice și instituții educaționale într-un demers comun pentru prevenirea accidentelor în care sunt implicați copiii.

Inițiativa se desfășoară prin campanii de informare, activități educaționale, evenimente pentru comunități, instrumente digitale și acțiuni dedicate copiilor și familiilor.

Demersul are loc într-un context în care, deși indicatorii privind siguranța rutieră se îmbunătățesc la nivel european, amploarea fenomenului rămâne ridicată. Potrivit datelor preliminare ale Comisiei Europene, aproximativ 19.400 de persoane și-au pierdut viața pe drumurile Uniunii Europene în 2025.

Inițiativa europeană atrage atenția și asupra riscurilor asociate noilor forme de mobilitate. Trotinetele electrice și alte dispozitive de mobilitate personală sunt tot mai prezente în orașe și presupun atât cunoașterea regulilor de circulație, cât și un comportament preventiv din partea tuturor celor care împart spațiul rutier.

În același timp, utilizarea centurii de siguranță și a sistemelor adecvate de retenție pentru copii, respectarea limitelor de viteză și evitarea conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive rămân măsuri fundamentale de prevenție.

În România, campania este susținută de UNNSAR și Coaliția pentru Siguranță Rutieră.