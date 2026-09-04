Noua Lege a integrității a intrat oficial în evaluarea Comisiei Europene

179319 – 04092026 – Legea integrității a intrat oficial în evaluarea Comisiei Europene, iar rezultatul acestei verificări poate influența plata finală din PNRR. Bruxelles-ul a cerut clarificări autorităților române privind compatibilitatea prevederilor cu dreptul Uniunii Europene și cu principiile statului de drept, după ce liderii PPE și Renew au cerut Comisiei Europene suspendarea a 770 de milioane de euro din PNRR din cauza modificărilor aduse Legii integrității prin adoptarea așa-numitului „amendament Fritz”.

Pentru România Legea integrității este importantă pentru că reprezintă un jalon din PNRR și de ea depinde completarea ultimei cereri de plată.

În plan intern, cei mai vocali pe marginea acestui subiect sunt reprezentanții USR, care invocă faptul că noile reglementări îl vizează direct pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, liderul USR, deși noua formă a legii integrității va avea efect imediat și asupta altor 54 de aleși. PNL (care face parte din PPE), a votat forma finală a legii, deși inițial reprezentanții acestei formațiuni susțineau punctul de vedere al USR. Legea a trecut și de controlul de constituționalitate, drept care președintele a promulgat-o și a fost publicată în Monitorul Oficial.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite oficial că subiectul este în atenția ei și spune că are la îndemână toate instrumentele să aplice sancțiuni financiare României și să blocheze ultima cerere de plată, dacă prevederea încalcă valorile europene și statul de drept.