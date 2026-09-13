O delegația Regatului Danemarcei,  la  Ministerul Justiției

179377 – 13092026 – La 11 septembrie a.c., la sediul Ministerului Justiției, a avut loc o întrevedere între reprezentanții Ministerului Justiției, delegația română fiind condusă de Secretarul de stat Teodora Stoian și o delegație a Regatului Danemarcei, formată din reprezentanți ai Autorității Centrale daneze în materia răpirii internaționale de copii – Child Abduction Unit (KE) și ai Ambasadei Regatului Danemarcei în România, în cadrul dialogului bilateral privind cooperarea în materia răpirii internaționale de copii.

Discuțiile au vizat cooperarea dintre autoritățile centrale din România și Danemarca în soluționarea cazurilor de răpire internațională parentală de copii, în conformitate cu prevederile Convenției de la Haga din 25 octombrie 1980.

În cadrul întâlnirii au fost abordate aspecte practice privind gestionarea acestor cauze, procedurile aplicabile pentru asigurarea înapoierii copiilor în statul reședinței lor obișnuite, precum și demersurile privind localizarea copiilor și punerea în executare a măsurilor dispuse de autoritățile competente.

Totodată, reprezentanții celor două state au realizat un schimb de experiență și bune practici cu privire la modul de aplicare a Convenției de la Haga, fiind discutate procedurile și mecanismele instituționale utilizate în România și Danemarca în vederea unei cooperări cât mai eficiente între autoritățile centrale.

Întâlnirea de astăzi se înscrie în demersurile Ministerului Justiției de consolidare a cooperării judiciare internaționale și de dezvoltare a dialogului direct cu autoritățile centrale din celelalte state parte la Convenția de la Haga, în scopul asigurării unei soluționări eficiente și într-un termen cât mai scurt a cauzelor de răpire internațională de copii, cu respectarea principiului interesului superior al copilului.

Reprezentanții Ministerului Justiției și ai delegației daneze au apreciat utilitatea continuării dialogului bilateral și a schimbului de experiență în acest domeniu, în vederea consolidării cooperării dintre cele două autorități centrale.