O noua săptămână ”decisivă” pentru formarea Guvernului: negocieri, blocaje și mai multe nume

179332 – 07092026 – Intrăm din nou într-o săptămână ”decisivă” pentru desemnarea unui prim-ministru care să formeze un guvern cu puteri depline. Pentru această săptămână în spațiul public se face referire la patru nume – Alexandru Nazare, Eugen Tomac (considerat preferatul președintelui, ar fi la a doua nominalizare), Sorin Grindeanu și, mai nou, Luca Niculescu. Încă o noutate a acestei săptămâni o flexibilizare a unor reprezentanți ai AUR, care acum ar dori intrarea la guvernare și discuții extinse cu toate partidele parlamentare. Este vorba despre Marius Lulea, prezentat acum președinte fondsator al AUR, europarlamentarul Gheorghe Piperea și deputatul Mohammad Murad. După modelul PNL și USR, dar și PSD, în AUR există și un alt curent care insistă asupra ideii de a nu susține un guvern din care nu face parte. În aceste condiții, blocajul continuă. Sorin Grindeanu spune că se bazează pe aproximativ 200 de voturi în Parlament, deci nu are majoritate, PNL susține că este gata să treacă în opoziție, fiind conștient că împreună cu USR nu mai pot forma un guvern, iar USR se agață de PNL, dar și de ideea alegerilor anticipate (la care să participe în alianță cu liberalii, care au o structură teritorială mai puternică), știind însă că este puțin probabil ca acestea să aibă loc. UDMR este gata să se încoloneze la PSD, chiar dacă declarațiile anumitor reprezentanți ai săi susțin că merg în continuare pe mâna lui Siegfried Mureșan. Tot în spațiul public se spune că președintele Nicușor Dan ”ar putea să anunțe azi” noul premier desemnat, după ședința CSAT de la orele 15.00.

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