O reformă care trebuie corectată imediat în Parlament. Peste 12.000 de copii din învățământul dual rămân fără burse

179300 – 02092026 – Elevii care intră anul acesta în clasa a IX-a la învățământul liceal tehnologic dual rămân fără nicio bursă din fonduri publice, ca urmare a unei necorelări legislative apărută odată cu reforma traseelor de formare.

Federația Patronală „DUALIS” cere modificarea Legii învățământului preuniversitar, astfel încât bursa tehnologică să se acorde și acestor elevi.

Începând cu anul școlar 2026–2027, nivelul 3 de calificare – asociat până acum învățământului profesional – este integrat în liceul tehnologic, iar învățământul profesional de masă intră în lichidare. Legea învățământului preuniversitar prevede însă bursa tehnologică numai pentru elevii care frecventează învățământul profesional. Consecința: elevii care intră acum în clasa a IX-a la liceul tehnologic dual – aceiași elevi care, anul trecut, ar fi urmat învățământul profesional și ar fi primit bursă – nu vor mai beneficia de niciun sprijin din fonduri publice.

În oferta de școlarizare pentru anul școlar 2026–2027 sunt prevăzute 12.368 de locuri la clasa a IX-a, învățământ liceal tehnologic dual, zi. Federația atrage atenția că nu este vorba despre o opțiune de politică publică asumată, ci despre o consecință neintenționată a reformei, care poate fi corectată printr-o intervenție legislativă punctuală.

Președintele Federației Patronale „DUALIS”, Dan Octavian, avertizează asupra efectelor asupra atractivității acestei forme de învățământ:

„Învățământul dual a devenit o opțiune reală pentru mii de familii pentru că a oferit, pe lângă o calificare cerută pe piața muncii, și un sprijin financiar concret. Bursa nu este un detaliu administrativ – pentru multe familii din medii defavorizate ea a fost chiar motivul pentru care copilul a rămas în școală. Dacă o eliminăm exact în anul în care cerem elevilor să aleagă un traseu nou, interesul pentru învățământul dual va scădea, iar noi, ca mediu de afaceri, vom rămâne fără oamenii calificați de care avem nevoie. Cifrele arată clar ce se întâmplă când există burse: abandonul școlar în învățământul liceal tehnologic a scăzut de la 5,4% la 1,6% în mai puțin de un deceniu. Nu ne permitem să pierdem acest progres pentru o necorelare de text de lege”.

Datele privind abandonul școlar au fost calculate pe baza informațiilor Institutului Național de Statistică pentru perioada 2015–2024. În învățământul profesional, abandonul a scăzut în același interval de la 5% la 2,1%, în perioada de derulare a programelor „Bani de liceu” și „Bursa profesională”.

Ce trebuie modificat

Federația propune completarea art. 1081 din Legea nr. 198/2023, astfel încât bursa tehnologică să se acorde și elevilor care frecventează învățământul liceal tehnologic în sistem dual – inclusiv celor din unitățile de învățământ particular și confesional aflați în aceeași formă de învățământ. Modificarea ar urma să fie însoțită de aprobarea normelor metodologice prin hotărâre a Guvernului, într-un termen scurt, și de o intrare în vigoare imediată, astfel încât prevederile să producă efecte chiar în anul școlar 2026–2027.

Intervenția nu poate fi făcută la nivelul metodologiei aprobate prin H.G. nr. 732/2025, întrucât aceasta nu poate depăși limitele stabilite prin lege. Este necesară o modificare a Legii nr. 198/2023, iar în condițiile în care Guvernul își exercită atribuțiile în regim de administrare a treburilor publice, singura cale rămâne adoptarea unei legi de către Parlament.

Federația DUALIS subliniază că măsura nu presupune o cheltuială bugetară nouă, ci continuarea uneia existente: sumele repartizate până acum pentru bursa tehnologică se diminuează pe măsura lichidării învățământului profesional de masă. Practic, este vorba despre menținerea unui sprijin pentru aceiași elevi, sub o altă denumire a formei de învățământ.

Efect dublu: dispare și reperul pentru bursa acordată de companii

Federația semnalează un al doilea efect, mai puțin vizibil. Legea prevede că operatorul economic care asigură pregătirea practică a elevilor poate acorda o bursă cel puțin la nivelul celei provenite din fonduri publice. Fără bursa publică, această normă rămâne fără termen de referință – într-un context în care acordarea bursei de către companii are oricum caracter facultativ.

„Reperul public este de multe ori argumentul decisiv în discuția internă a unei firme care decide dacă intră sau nu într-un parteneriat de practică. Când statul se retrage, nu rămâne doar un gol de finanțare – se slăbește însuși mecanismul prin care mediul privat cofinanțează formarea profesională. Este nevoie de o decizie urgentă, pentru că elevii, părinții și companiile își asumă acum angajamente pentru următorii trei ani”, a adăugat președintele Federației Patronale „DUALIS”, Dan Octavian.