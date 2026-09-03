Oana Țoiu, la reuniunea Gymnich din Irlanda

179313 – 03092026 – Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu a participat, în perioada 1-2 septembrie 2026, la reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe ai UE, la Wicklow, în Irlanda, țara care deține Președinția Consiliului UE.

În cadrul primei sesiuni, la care au fost invitați să se alăture discuției și miniștrii din Canada, Elveția, Islanda, Norvegia, Marea Britanie și Ucraina, a fost abordat răspunsul la agresiunea Rusiei asupra Ucrainei și escaladarea conflictului, inclusiv în contextul extinderii incidentelor de securitate din Marea Neagră şi al concluziilor autorităților germane în legătură cu incidentul cu dronă de la aeroportul Leipzig/Halle.

Ministrul Oana Ţoiu a evidențiat că situația de securitate la Marea Neagră ca urmare a agresiunii Ruse are un impact puternic asupra exporturilor de grâne, securității globale alimentare și asupra prețului acestora. România se coordonează strâns cu R. Moldova, Ucraina şi Comisia Europeană pentru a facilita exportul de cereale și a atenua provocările asupra prețului acestora. A accentuat rolul portului Constanța şi al Coridoarelor Solidarității în creșterea tranzitului grânelor către Orientul Mijlociu și Africa şi a evidențiat nevoia unor acțiuni care să protejeze și piața locală și producătorii agricoli locali din UE.

De asemenea, Oana Ţoiu i-a informat pe omologii săi cu privire la incursiunile ilegale repetate ale dronelor rusești în spațiul aerian național și în zona economică exclusivă a României și a accentuat necesitatea de măsuri sporite de protejare a Flancului Estic, cu luarea în considerare a complementarităţii și a instrumentelor UE-NATO. A menționat intensificarea acțiunilor hibride ale Rusiei împotriva statelor membre UE și a partenerilor, exprimând solidaritatea cu cei afectați, și nevoia unei abordări coerente și coordonate la adresa acestor acțiuni.

În cadrul sesiunii privind îmbunătățirea acțiunii UE pe dimensiunea de Politică externă și de securitate comună/PESC, ministrul Oana Țoiu a subliniat demersul comun al României alături de alte state membre UE şi al Serviciului European de Acțiune Externă în sprijinul consolidării profilului global al UE, cu accent pe valorificarea punctelor forte ale UE, unității și solidarității, concomitent cu îmbunătățirea procesului decizional la nivel european. Astfel de măsuri pot conduce la rezultate care să vizeze intensificarea schimburilor comerciale și consolidarea parteneriatelor necesare securității și respectării dreptului internațional.

A apreciat oportunitățile pe care viitoarea Adunare Generală a ONU le poate oferi pentru un efort comun al UE în sprijinul pentru reforma ONU și multilateralism, precum și pentru o coordonare mai eficientă în susținerea priorităților europene.

În cadrul ultimei sesiuni dedicate situației din Orientul Mijlociu accentul a fost pus pe sprijinirea inițiativelor care vizează securitatea maritimă și libertatea de navigație, cu respectarea dreptului internațional. Ministrul Oana Țoiu a atras atenția că instabilitatea continuă în regiune afectează lanțurile de aprovizionare și prețul energiei la nivel global.

Oficialul român a punctat cel mai recent ajutor oferit de România pentru Gaza, prin organizarea, la 31 august 2026, a celui de-al 12-lea zbor pentru evacuarea medicală de urgență a cinci pacienți pediatrici. Acțiunea reflectă direct angajamentele asumate de România în cadrul Consiliului de Pace de la Washington și confirmă eforturile de a veni în sprijinul populației civile grav afectate de criza umanitară din Fâșia Gaza.