Papa Leon al XIV-lea, în Franța

179488 – 25092026 – Papa Leon al XIV-lea a ajuns vineri, 25 septembrie, în Franța, pentru o vizită de patru zile care îl va purta prin Paris, Lourdes și Metz. Este prima vizită papală oficială în Franța după cea a Papei Benedict al XVI-lea, în 2008. Suveranul Pontif a aterizat la aeroportul Paris-Orly, în jurul orei 10.00, ora locală.

Vizita are atât o componentă religioasă, cât și una diplomatică. În prima zi, Papa Leon al XIV-lea are programată o întâlnire cu președintele Emmanuel Macron la Palatul Élysée, urmată de discuții cu autoritățile franceze, reprezentanți ai societății civile și corpul diplomatic.

Unul dintre principalele momente ale zilei este vizita la sediul UNESCO, unde Papa va vorbi despre inteligența artificială, educație, integritatea informației și viitorul creației artistice într-o lume dominată tot mai mult de tehnologie. UNESCO a anunțat că întâlnirea va pune accent pe necesitatea ca dezvoltarea tehnologică să rămână centrată pe demnitatea umană.

Tema inteligenței artificiale se află, de altfel, printre principalele subiecte ale vizitei. Potrivit Reuters, Papa este așteptat să pledeze pentru reguli internaționale privind dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale și pentru o abordare care să țină cont de riscurile acestei tehnologii asupra securității și păcii.

Seara, Papa Leon al XIV-lea va merge la Catedrala Notre-Dame din Paris, unde va celebra Vecernia alături de episcopi, preoți, diaconi, persoane consacrate și seminariști. Este prima vizită a unui papă la Notre-Dame după incendiul devastator din 2019 și restaurarea catedralei.

Un alt moment important este întâlnirea cu tinerii, programată în această seară pe Stade de France, în Saint-Denis. Aproximativ 80.000 de tineri sunt așteptați la privegherea de rugăciune.

Vizita Papei are loc într-un context sensibil pentru Biserica Catolică din Franța. Suveranul Pontif urmează să se întâlnească duminică, la Lourdes, cu victime ale abuzurilor sexuale comise în cadrul Bisericii. Potrivit Reuters, întâlnirea va fi una privată și va reuni șapte victime.

Programul continuă sâmbătă cu o vizită la Maison Bakhita, un centru care oferă sprijin și servicii de integrare pentru migranți, apoi cu o întâlnire cu catehumeni și persoane recent botezate. După-amiază, Papa va celebra o liturghie în aer liber la Place de la Concorde, unde sunt așteptați sute de mii de credincioși. Reuters relatează că aproximativ 600.000 de persoane s-au înscris pentru participare.

Duminică, Papa va ajunge la Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj catolic din lume, iar luni vizita se va încheia la Metz, unde va susține un discurs dedicat Europei, păcii și unității.

Pentru Franța, vizita reprezintă un eveniment religios și diplomatic de amploare. Presa europeană subliniază și dimensiunea logistică a deplasării: autoritățile franceze au mobilizat mii de polițiști, jandarmi, militari și pompieri pentru securitatea evenimentelor. Sursa :tvrinfo