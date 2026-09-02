Parteneriat pentru educație și prevenție în sănătatea orală

179303 – 02092026 – Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) și Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) au încheiat un acord de parteneriat, dedicat informării și educării populației în domeniul sănătății orale, promovării prevenției și facilitării accesului publicului larg la informații medicale corecte.

Acordul stabilește cadrul unei colaborări între cele două instituții pentru realizarea și difuzarea de programe și conținuturi radio prin intermediul Radio România Actualități (RRA) și al posturilor regionale ale SRR, promovarea programelor de prevenție stomatologică și dezvoltarea altor acțiuni de comunicare publică stabilite de comun acord.

În cadrul colaborării vor fi difuzate periodic mesaje de interes public privind sănătatea orală și prevenția, abordând teme precum igiena orală, importanța controalelor stomatologice periodice, prevenirea cancerului oral și sănătatea orală a copiilor. Totodată, colaborarea va susține promovarea campaniilor naționale și a proiectelor de responsabilitate socială dezvoltate de CMSR.

Acordul prevede și realizarea unei rubrici periodice dedicate educației pentru sănătate orală, în cadrul programelor Radio România Actualități și ale studiourilor teritoriale, precum și participarea reprezentanților CMSR la emisiuni și intervenții pe teme de actualitate și interes public. La nivel regional, colaborarea va permite promovarea campaniilor și evenimentelor organizate de CMSR și/sau de colegiile teritoriale. De asemenea, cele două instituții vor putea dezvolta campanii comune de interes public dedicate principalelor teme de prevenție în sănătatea orală.