Partidele ”pro-europene” fac campanie pentru AUR

După patru luni de blocaj guvernamental, sondajele dau partidul lui Simion la 40%

179367 – 11092026 – Apariția sondajului Inscop în care AUR este cotată cu aproape 40% în opțiunile electoratului la mai bine de patru luni de criză guvernamentală, i-a determinat pe liderii celor trei formațiuni aflate în Guvernul demis să iasă cu declarații care, interpretate, nu spun altceva decât că își doresc să rămână la putere, chiar și interimar.

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a vorbit, din nou, despre un Guvern tehnocrat cu specialiști care să nu aibă legătură cu PSD, iar dacă nu va fi posibil să se meargă la alegeri anticipate. Asta în condițiile în care PNL are în sondaj puțin peste 16 procente.

Dominic Fritz, liderul USR, nu vrea însă un guvern tehnocrat, nu vrea un premier tehnocrat, dar și-ar dori alegeri anticipate, chiar și în condițiile în care partidul său are sub 10% în sondaj.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, confirmă blocajul, susținând că nu va vota un guvern care să fie susținut și de parlamentari ai AUR și ai celorlalte formațiuni considerate extremiste. Nu ne spune însă dacă voturile parlamentarilor care au schimbat aceste formațiuni și s-au alăturat PNL sunt sau nu binevenite.

Sociologii consideră că singurul lider de partid care dorește alegeri anticipate este George Simion. Bolojan și Fritz au astfel de declarații știind că președintele Nicușor Dan vrea să evite creșterea AUR în Parlament și instalarea acestei formațiuni la guvernare, cu procente semnificative.

Dacă partidele pro-europene nu reușesc să ofere o soluție de guvernare, dar discută în același timp despre anticipate, ele pot contribui indirect la consolidarea AUR. Asta nu înseamnă automat că după anticipate AUR ar forma guvernul, dar criza politică prelungită nu face altceva decât să crească nemulțumirea față de partidele aflate la guvernare și, prin mobilizarea votului anti-sistem în eventualitatea alegerilor anticipate, procentele pe care AUR le va obține vor face ca următorul Guvern să nu poată fi alcătuit fără participarea acestei formațiuni.

Liderii celor trei partide aflate în acest moment la guvernare sunt conștienți de riscul electoral al menținerii blocajului, dar continuă să mențină această situație pentru a nu pierde controlul finanțelor, al pungii cu bani”.

De aici și declarațiile sociela-democraților care spun că avem de-a face cu o ”dictatură a minorităților”, având în vedere că acum Guvernul este condus de partidele aflate în Parlament pe locurile 3, 4 și 5.