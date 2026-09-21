Percheziții DIICOT în Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro

179444 – 21092026 – Procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR au începutl la primele ore ale dimineții de luni, 21 septembrie 2026, cinci percheziții domiciliare în București și în localitățile ilfovene Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Potrivit DIICOT, ancheta vizează trei persoane – doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, de 56 de ani – care ar fi constituit, în septembrie 2021, un grup infracțional organizat care a acționat în România și în Marea Britanie pentru obținerea unor foloase patrimoniale prin inducerea în eroare a unor oameni de afaceri.

Anchetatorii susțin că liderul grupării, cetățeanul român de 64 de ani, ar fi atribuit celorlalți doi membri roluri precise în mecanismul infracțional. Aceștia s-ar fi prezentat drept prosperi oameni de afaceri și administratori ai unor societăți străine care ar fi avut acces la fonduri pentru acordarea unor împrumuturi destinate dezvoltării unor afaceri în România.

În realitate, potrivit probatoriului administrat până în acest moment, membrii grupării ar fi urmărit obținerea garanțiilor bănești solicitate pentru presupusele finanțări externe.

Anchetatorii au documentat un caz în care, începând din septembrie 2021, membrii grupării ar fi indus în eroare un om de afaceri cu privire la posibilitatea obținerii unei finanțări de 6 milioane de euro de la o instituție bancară din străinătate. Pentru accesarea creditului, victima ar fi fost determinată să depună o garanție de peste 1 milion de euro.

Ulterior, sub pretextul majorării finanțării la 15 milioane de euro și al necesității unei garanții suplimentare, persoana vătămată ar fi transferat încă 100.000 de euro.

Prejudiciul total indicat de anchetatori depășește 1,1 milioane de euro.

Audierile vor avea loc sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Persoanele cercetate beneficiază, pe parcursul procesului penal, de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Potrivit informațiilor publicate de presa centrală, persoana de 64 de ani menționată de DIICOT este Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024. Georgescu a fost ridicat luni dimineață din trafic și dus la audieri, în timp ce anchetatorii efectuau percheziții în cadrul dosarului.

În același dosar ar fi fost ridicat pentru audieri și omul de afaceri Ionel Rusen, cunoscut ca apropiat al lui Călin Georgescu, potrivit unor surse citate de presa centrală. DIICOT nu a nominalizat public persoanele vizate în comunicatul privind perchezițiile.

Potrivit unor informații publicate anterior de Antena 3 CNN, cazul are legătură cu o plângere depusă la DIICOT în ianuarie 2024 de omul de afaceri Răzvan Liviu Leu. Acesta i-ar fi acuzat pe Călin Georgescu și Ionel Rusen că l-au indus în eroare într-o operațiune financiară.

Conform relatării Antena 3 CNN, bazată pe plângerea lui Leu și pe informații furnizate de DIICOT, acesta ar fi fost contactat în legătură cu obținerea unei finanțări externe de aproximativ 6 milioane de euro. Ionel Rusen i l-ar fi prezentat pe cetățeanul italian Massimiliano Arena, despre care i s-ar fi spus că poate facilita finanțarea, pentru care ar fi cerut o garanție financiară de aproximativ 1,1 milioane de euro.

Rusen a negat acuzațiile și a declarat că nu a făcut afaceri cu Georgescu și că relația dintre cei doi era una de prietenie.