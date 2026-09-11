Percheziții în Maramureș într-un dosar de contrabandă

179369 – 11092026 – Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară, în cadrul unui dosar penal în care sunt efectuate cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă.

Astăzi, 11 septembrie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmației au desfășurat o acțiune complexă, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de contrabandă.

În acest context, au fost puse în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Baia Mare și orașul Seini, județul Maramureș, precum și în localitatea Apa, județul Satu Mare.

Activitățile au fost desfășurate de polițiști de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Maramureș, Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare și Sectorului Poliției de Frontieră Negrești-Oaș, cu sprijinul lucrătorilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Astfel, începând cu ora 06.00, 18 polițiști de frontieră cu șapte autospeciale au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară în cadrul unui dosarul penal înregistrat la Judecătoria Dragomirești, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă.

În urma perchezițiilor domiciliare au fost descoperite în total 40.400 țigarete, în valoare de 39.045 lei. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Dragomirești, în vederea documentării întregii activități infracționale și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale ce se impun.