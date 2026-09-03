Peste 20.000 de români din diaspora, informați de ANOFM despre oportunitățile de muncă din România

179311 – 03092026 – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), prin rețeaua sa teritorială, s-a implicat activ în ediția din acest an a Zilelor Diasporei, transformând această perioadă într-o oportunitate de dialog direct cu românii care lucrează în străinătate și care iau în calcul revenirea în țară.

Prin agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă și AMOFM București, ANOFM dispune de o infrastructură instituțională prezentă la nivel național, capabilă să ofere servicii concrete persoanelor care doresc să revină pe piața muncii din România. În cadrul acțiunilor organizate în teritoriu, specialiștii serviciului public de ocupare au prezentat oportunitățile de angajare, serviciile de informare și consiliere profesională, programele de formare, serviciile de mediere și măsurile active de ocupare disponibile.

La nivel național, instituțiile din subordinea ANOFM au organizat mese rotunde, forumuri, întâlniri de informare și sesiuni de dialog la care au participat reprezentanți ai administrației publice, angajatori, organizații locale și români reveniți temporar sau definitiv din străinătate.

Peste 20.000 de români din diaspora au fost informați, în cadrul acțiunilor desfășurate în această perioadă, cu privire la serviciile și măsurile oferite de ANOFM pentru sprijinirea revenirii și reintegrării pe piața muncii din România. Demersul urmărește ca românii care iau în calcul întoarcerea în țară să aibă acces direct la informații privind locurile de muncă disponibile, serviciile de consiliere și mediere, programele de formare profesională și celelalte măsuri active de ocupare.

Implicarea rețelei teritoriale a permis adaptarea discuțiilor la realitățile fiecărei piețe locale a muncii. Dincolo de prezentarea serviciilor disponibile, întâlnirile au urmărit identificarea dificultăților întâmpinate de românii care intenționează să se întoarcă, apropierea acestora de angajatorii din România și crearea unor mecanisme prin care experiența profesională acumulată în străinătate să poată fi valorificată în economia românească.

„Românii din diaspora reprezintă o resursă importantă pentru piața muncii din România. Vorbim despre oameni care au acumulat experiență profesională, competențe și o cultură a muncii în economii diferite și care pot aduce o valoare reală comunităților în care aleg să revină. Rolul nostru nu este să le spunem pur și simplu să se întoarcă acasă, ci să construim condițiile prin care întoarcerea să devină o opțiune profesională reală. ANOFM are o rețea națională, are instrumentele și, mai ales, are obligația de a fi aproape de fiecare român care dorește să își continue parcursul profesional în România”, a declarat Adrian Zvîncă, președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Demersurile din această vară continuă direcția începută în luna martie, când ANOFM a deschis dialogul instituțional cu RePatriot pentru facilitarea accesului românilor din afara țării la informații actualizate privind oportunitățile de angajare, măsurile active de ocupare și serviciile disponibile la nivel național. Zilele Diasporei au oferit cadrul prin care această abordare a putut fi transpusă în acțiuni concrete la nivel local.

“RePatriot este un proiect al Romanian Business Leaders care, de peste 10 ani, conectează românii de pretutindeni cu țara, cu un accent special pe antreprenori și viitori antreprenori cărora le prezentăm oportunități concrete de a construi aici ce au învățat afară. An de an am generat acțiuni în această direcție, care să refacă țesătura de încredere între diaspora și țară. Parteneriatul cu ANOFM arată însă că instituțiile statului pot deveni parte activă a acestei acțiuni ample de conectare a diasporei cu România și pot contribui la ceea ce poate deveni un nou val de migrație, dar de data aceasta în sens invers”, a declarat Marius Bostan, antreprenor și inițiator RePatriot.

Pentru ANOFM, problema revenirii românilor în țară trebuie însoțită de perspective profesionale, acces rapid la informație și servicii publice adaptate. Din acest motiv, agențiile teritoriale pot funcționa ca puncte de legătură între românii care revin, angajatorii care au nevoie de forță de muncă și celelalte instituții publice implicate în procesul de reintegrare.

În acest context, ANOFM invită companiile care au locuri de muncă disponibile să transmită aceste oportunități către agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, astfel încât acestea să poată fi promovate și în rândul românilor din diaspora care își doresc să revină și să lucreze în România. Implicarea angajatorilor este esențială pentru ca procesul de revenire să fie susținut de oportunități profesionale concrete și pentru o integrare cât mai rapidă pe piața muncii.

Totodată, ANOFM îi invită pe românii din diaspora care iau în calcul revenirea în țară să acceseze site-ul instituției, www.anofm.ro, precum și pagina oficială de Facebook a ANOFM, unde pot găsi informații despre locuri de muncă, servicii de ocupare, formare profesională, măsuri active și oportunități disponibile la nivel național.

În același timp, ANOFM urmărește trecerea de la o abordare predominant reactivă, în care serviciul public așteaptă persoana aflată în căutarea unui loc de muncă să se adreseze instituției, către una proactivă, în care serviciile de ocupare identifică grupurile care pot fi atrase sau reintegrate pe piața muncii și construiesc soluții adaptate nevoilor acestora. Românii din diaspora care iau în calcul revenirea în țară reprezintă una dintre categoriile pentru care această schimbare de abordare poate avea un impact important.

Această direcție este susținută și prin proiectul strategic SMART SPO – Servicii moderne, accesibile și pregătite pentru viitor, implementat de ANOFM prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027, cu un buget de 183 de milioane de euro și un orizont de implementare până la finalul anului 2029. SMART SPO urmărește modernizarea Serviciului Public de Ocupare, creșterea capacității instituționale și dezvoltarea unor servicii mai accesibile și mai apropiate atât de persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, cât și de angajatori. În această nouă arhitectură, relația cu diaspora poate deveni parte a unui mecanism mai larg de identificare, atragere și activare a resursei umane de care economia României are nevoie.