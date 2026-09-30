Peste 300 de antreprenori români din țară și diaspora se reunesc la RePatriot Summit 2026

Peste 300 de antreprenori români din țară și diaspora se reunesc la...

179514 – 30092026 – Cea de-a XI-a ediție a RePatriot Summit începe pe 1 octombrie, la Palatul Cotroceni, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, și continuă până pe 4 octombrie în zona Dobrogei. Peste 300 de antreprenori, manageri și profesioniști români din țară și din diaspora participă la reuniune, unde sunt programate dezbateri despre investiții, securitate, dezvoltare economică, performanță și relațiile dintre românii din diaspora și România.

Prima zi are loc la Palatul Cotroceni și include Gala Top 100 Români de Pretutindeni, eveniment ajuns la cea de-a IX-a ediție. Sunt premiați români care s-au remarcat prin rezultate și contribuții în comunitățile în care trăiesc și lucrează. Programul mai include Gala România Performance Excellence Program, dedicată organizațiilor și liderilor care urmăresc performanța și dezvoltarea pe termen lung.

Pe 2 octombrie, la Mamaia, participanții vor discuta despre poziționarea României în arhitectura de securitate europeană și despre evoluțiile din regiunea Mării Negre, cu teme privind securitatea, energia, infrastructura, comerțul și tehnologia. Agenda include și sesiuni despre educație, noua generație, excelență organizațională, investiții, capital, inovație și contribuția profesioniștilor români din diaspora la dezvoltarea României.

Pe 3 octombrie, participanții vor lucra în echipe în cadrul Laboratoarelor RePatriot, dedicate unor proiecte și provocări legate de Marea Neagră. Programul include o deplasare pe mare, cu plecare din zona Limanu spre Mangalia, urmată de sesiuni de lucru privind proiectele dezvoltate în laboratoare.