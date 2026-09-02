Platformă pentru alfabetizarea copiilor în domeniul IA

179297 – 02092026 – Comisia Europeană și OCDE au lansat AILit, o platformă dedicată elevilor din învățământul primar și gimnazial pentru alfabetizarea în domeniul IA.

Platforma îi poate ajuta pe elevi, dar și pe educatorii lor, să înțeleagă cum funcționează IA, să evalueze critic rezultatele acesteia și să o utilizeze creativ și etic, păstrând controlul asupra modului în care IA le-ar putea influența viața.

Platforma oferă, de asemenea, îndrumări și instrumente pentru profesori, proiectanți de programe educaționale și părinți.