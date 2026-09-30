PNL pregătește o nouă lege a lustrației. CNSAS, implicat în elaborarea proiectului

179513 – 30092026 – PNL pregătește o propunere legislativă privind lustrația, iar primele discuții pentru elaborarea proiectului au avut loc marți, 29 septembrie, între deputații Ciprian Dobre și Mircea Fechet și reprezentanții CNSAS Mădălin Hodor, vicepreședinte al instituției, și istoricul Mihai Demetriade, consilier superior.

Potrivit PNL, inițiativa nu vizează sancționarea persoanelor pentru simpla apartenență la Partidul Comunist Român, ci clarificarea rolului concret avut de foști demnitari, activiști și cadre de conducere ale regimului comunist în susținerea aparatului represiv și în încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale.

Printre direcțiile discutate se află extinderea verificărilor CNSAS la anumite categorii de foști demnitari și cadre de conducere ale regimului comunist. PNL indică în special cadre ale Ministerului de Interne, membri ai nomenclaturii de partid, precum și persoane care au activat în instanțele judecătorești și în Procuratură.

Formațiunea susține că verificările ar trebui individualizate, astfel încât ocuparea unei funcții în aparatul de partid sau de stat să nu echivaleze automat cu stabilirea unei culpe. Relevante ar urma să fie activitatea concretă a persoanei și eventualul rol avut în acțiuni prin care au fost suprimate sau restrânse drepturi și libertăți fundamentale.

O altă direcție vizează stabilirea soluțiilor necesare pentru ca CNSAS să poată exercita eventualele atribuții suplimentare.

PNL a anunțat la începutul actualei sesiuni parlamentare că elaborarea legislației privind lustrația reprezintă una dintre prioritățile grupului său parlamentar din Camera Deputaților. Proiectul este prezentat de formațiune ca un demers pentru clarificarea responsabilităților legate de represiunea comunistă.

Inițiativa readuce în discuție Punctul 8 al Proclamației de la Timișoara, adoptată la 11 martie 1990, care propunea limitarea temporară a accesului foștilor activiști comuniști și al foștilor ofițeri de Securitate la funcții publice rezultate din alegeri.