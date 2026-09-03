Poetul Mihai Firică, laureatul Premiului Internațional de Poezie „Publio Ovidio Nasón” 2026

179312 – 03092026 – Poetului Mihai Firică i-a fost acordat Premiul Internațional de Poezie „Publio Ovidio Nasón” 2026, pentru volumul El amor con perfume de almendras amargas (Dragostea cu parfum de migdale amare) și pentru ansamblul operei sale literare.

Decizia a fost luată în unanimitate de juriul internațional al ediției din acest an și a fost anunțată la Madrid, la 31 august 2026, chiar de Ziua Limbii Române, împrejurare care conferă distincției o semnificație aparte.

„Sunt profund onorat și recunoscător pentru acordarea, în unanimitate, a Premiului Internațional de Poezie «Publio Ovidio Nasón» 2026, pentru volumul El amor con perfume de almendras amargas și pentru întreaga mea operă. Faptul că această veste a fost anunțată la Madrid, la 31 august, de Ziua Limbii Române, îi conferă pentru mine o semnificație aparte. Primesc acest premiu cu bucurie, emoție și cu speranța unor noi și rodnice colaborări culturale”, a declarat Mihai Firică.

Autorul a transmis mulțumiri juriului internațional, Grupului Editorial Sial Pigmalión și scriitorului Basilio Rodríguez Cañada, președintele Grupului Editorial Sial Pigmalión și al PEN Club Spania, pentru această înaltă recunoaștere.

O mulțumire specială i-a fost adresată lui Juan José G. García, directorul Casei Române de Cultură din Getafe, Spania, pentru sprijinul constant, prietenia și colaborarea literară desfășurată inclusiv în cadrul revistei Spania literară.

Un premiu inspirat de moștenirea poetului Ovidiu

Premiul Internațional de Poezie „Publio Ovidio Nasón” este una dintre distincțiile literare importante promovate de Grupul Editorial Sial Pigmalión pentru recunoașterea autorilor din întreaga lume ale căror opere se remarcă prin valoare literară și relevanță socială.

Premiul a fost creat sub semnul spiritual al marelui poet latin Publius Ovidius Naso, cunoscut pentru opere precum Arta iubirii și Metamorfozele. Exilat la Tomis, actuala Constanța, Ovidiu reprezintă una dintre cele mai importante legături simbolice dintre patrimoniul cultural românesc și marea tradiție a literaturii universale.

Autorii nu se înscriu direct în competiție, ci sunt propuși de scriitori, profesori, traducători, critici literari și colaboratori ai Grupului Editorial Sial Pigmalión. Distincția este acordată anual de un juriu internațional, iar opera laureată este publicată într-una dintre colecțiile grupului editorial și promovată în cadrul unor importante târguri de carte și evenimente culturale internaționale.

El amor con perfume de almendras amargas

Ediția în limba spaniolă a volumului Dragostea cu parfum de migdale amare, publicată cu titlul El amor con perfume de almendras amargas, a fost realizată datorită traducerii semnate de Maria Alexandra Spânu și contribuției esențiale a lui Juan José G. García.

Cartea apare în colecția de poezie a Editurii Pigmalión, în cadrul programului editorial dedicat apropierii literaturii române de cititorii din spațiul hispanic.

În prezentarea editorială a volumului, Basilio Rodríguez Cañada evidențiază forța simbolică a „migdalei amare”, a cărei savoare persistentă devine imaginea unei iubiri marcate de absență, memorie și pierdere. În poemele lui Mihai Firică, iubirea nu reprezintă un simplu refugiu în fața degradării lumii, ci o modalitate lucidă și vulnerabilă de a-i măsura trecerea. Absența capătă consistență, devenind o materie care poate fi simțită, atinsă și purtată în memorie.

Volumul este apreciat pentru coerența sa morală, pentru mobilitatea imaginației poetice și pentru echilibrul dintre intensitatea sentimentului și luciditatea expresiei.

Lansarea oficială a cărții va avea loc la Madrid, în luna octombrie 2026, urmând ca volumul să fie prezentat în cadrul unui amplu circuit de târguri de carte și evenimente culturale din spațiul hispanic.