Polonia își întărește securitatea la granița cu Ucraina

179384 – 14092026 – Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunţat duminică că intenţionează să întărească securitatea în faţa a ceea ce a calificat drept o „escaladare” din partea Moscovei, după recentele atacuri ruseşti pe teritoriul ucrainean produse foarte aproape de graniţa cu Polonia.

„Trebuie să fim conştienţi că, începând de astăzi, vom acţiona într-un mod mult mai consolidat pentru că ceea ce ştim şi la ceea ne aşteptăm este că săptămânile şi lunile următoare vor fi o perioadă de acţiune intensificată din partea Rusiei”, a spus premierul Tusk într-o conferinţă de presă la Varşovia, alături de miniştri şi reprezentanţi ai forţelor de securitate, conform agenţiei PAP, citată de Agerpres.

„Nu putem exclude ca această escaladare să afecteze teritoriul nostru”, a avertizat el, după ce drone de atac ruseşti au lovit la câţiva kilometri de graniţa poloneză un tren de pasageri cu destinaţia Varşovia, fără să provoace răniţi, precum şi o benzinărie din apropierea punctului de trecere a frontierei Dorohusk-Jagodzin, care a trebuit evacuată.

Premierul Donald Tusk a menţionat, referindu-se la acest ultim incident, în care au ars mai multe camioane, că nu este pentru prima dată când Rusia încearcă să „paralizeze un punct de trecere a frontierei”.

„Am văzut acest lucru în Moldova. Ştiam că planul rus va include încercări de a provoca haos, de a paraliza şi poate chiar de a distruge puncte de trecere a frontierei ucrainene, şi asta se aplică de asemenea ţării noastre”, a declarat el.

Din acest motiv, Tusk a anunţat că punctele de trecere a frontierei vor funcţiona în condiţii speciale în lunile următoare şi se va face tot posibilul pentru a fluidiza traficul, pentru a evita ambuteiajele şi pentru a se asigura că, de exemplu, vehiculele încărcate cu combustibil, care ar putea fi ţinte ale atacurilor, să nu se acumuleze.

În dimineaţa zilei de duminică, apărarea antiaeriană poloneză a detectat peste 12 drone de atac ruseşti Geran-5 deasupra spaţiului aerian al vestului Ucrainei, aşa că mai multe avioane de luptă au decolat, iar cetăţenii din regiunile de frontieră au primit mesaje de avertizare privind o posibilă incursiune.