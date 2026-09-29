Poveștile de viață ale seniorilor bucureșteni, reunite într-o carte

179504 – 29092026 – Biblioteca Metropolitană București lansează, joi, 1 octombrie 2026, volumul „Memorii în Cuvinte”, o colecție de povești, amintiri și experiențe de viață ale seniorilor bucureșteni. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB), prin Primăria Municipiului București.

Lansarea va avea loc la deGalben, în Piața Amzei cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice.

Proiectul „Memorii în Cuvinte” a fost lansat la 1 octombrie 2024, în cadrul programului BMB „Literatura fără vârstă”. Seniorii participanți au fost invitați să își transforme amintirile și experiențele personale în texte care să poată fi păstrate și transmise mai departe.

După doi ani, mărturiile reunite în cadrul proiectului apar într-un volum care pune în prim-plan experiențele personale ale autorilor și memoria comunității bucureștene. La evenimentul de lansare, autorii vor primi câte un exemplar al cărții.

„Prin «Memorii în Cuvinte» ne-am dorit să le oferim seniorilor nu doar un spațiu de exprimare, ci și certitudinea că poveștile lor contează și merită păstrate. Astăzi, aceste amintiri devin o carte și, odată cu ea, o parte din memoria comunității noastre. Este poate cea mai frumoasă încheiere pentru un proiect construit în jurul oamenilor și al experiențelor lor de viață”, a declarat Ramona Ioana Mezei, managerul Bibliotecii Metropolitane București.

În cadrul aceluiași eveniment va fi prezentată și ediția din 2026 a revistei „Literatorul”, publicație a Bibliotecii Metropolitane București dedicată literaturii și creației contemporane.

La lansare sunt anunțate momente dedicate seniorilor, precum și participarea autorilor volumului, a partenerilor proiectului și a echipelor implicate în realizarea acestuia.