Poziții ireconciliabile, șanse puține pentru Cabinetul Mureșan

179459 – 22092026 – Premierul desemnat Siegfried Mureșan urmează să prezinte marți principalele măsuri ale programului de guvernare, după ce a anunțat că viitorul Executiv nu va majora taxele și impozitele și că obiectivul este revenirea cotei standard de TVA la 19%, atunci când situația bugetară va permite acest lucru. Programul complet și lista miniștrilor sunt anunțate pentru depunere la Parlament până la sfârșitul săptămânii.

Mureșan a precizat că noul Guvern va continua consolidarea fiscală și măsurile de reducere a cheltuielilor publice. El a exclus, în declarațiile de luni, noi majorări de taxe, impozite sau TVA și a afirmat că relaxarea fiscală va putea fi discutată după îmbunătățirea situației bugetare. În cazul TVA, ținta anunțată este revenirea la 19%, fără indicarea unui termen calendaristic precis.

Pe partea de administrație, premierul desemnat a anunțat reformarea și eficientizarea administrației publice centrale și locale, precum și restructurarea companiilor de stat. Mureșan spune că pierderile companiilor de stat trebuie reduse, iar resursele astfel economisite să fie direcționate către educație și sănătate.

Un alt obiectiv este continuarea reformelor pentru menținerea accesului la fondurile europene. Mureșan a indicat închiderea PNRR drept una dintre prioritățile stabilite de PNL, USR și UDMR. În prezent, potrivit premierului desemnat, PNRR este închis în ceea ce privește etapele de implementare, însă trebuie finalizat dialogul cu Comisia Europeană.

În domeniul apărării, programul va include implementarea mecanismului european SAFE. România are la dispoziție 16,7 miliarde de euro prin acest instrument, iar Mureșan a declarat că suma trebuie utilizată integral pentru consolidarea capacității de apărare și securitate a țării. SAFE a intrat deja în etapa de implementare.

Mureșan a indicat, de asemenea, reducerea deficitului bugetar și a risipei drept priorități ale viitorului Guvern. El a susținut că numai prin finanțe publice sănătoase pot fi susținute ulterior investițiile și creșterile sustenabile ale salariilor și pensiilor.

Premierul desemnat a stabilit și un calendar pentru formarea Guvernului. După prezentarea principalelor elemente ale programului, urmează discuții cu grupurile parlamentare. Mureșan a anunțat că intenționează să depună programul de guvernare și lista Cabinetului până la sfârșitul acestei săptămâni, iar audierile miniștrilor să înceapă săptămâna viitoare. El a cerut ca fiecare audiere să dureze cel puțin 60 de minute.

Potrivit Constituției, premierul desemnat are 10 zile de la desemnare pentru a cere Parlamentului votul de încredere asupra programului și a întregii liste a Guvernului. Pentru învestire sunt necesare 233 de voturi, reprezentând majoritatea deputaților și senatorilor. Decretul de desemnare a lui Siegfried Mureșan a fost publicat luni în Monitorul Oficial.

Programul politic al premierului desemnat pornește de la continuarea reformelor începute de Guvernul condus de Ilie Bolojan, cu accent pe consolidarea finanțelor publice, reducerea risipei, reforma administrației, restructurarea companiilor de stat, finalizarea PNRR și utilizarea fondurilor europene pentru apărare.

Pozițiile partidelor parlamentare față de un eventual Guvern condus de Siegfried Mureșan sunt încă diferite. PNL, USR și UDMR susțin formarea Cabinetului, în timp ce PSD și AUR au anunțat că nu îl susțin în forma actuală. Pentru celelalte grupuri parlamentare, pozițiile publice sunt, de asemenea, în mare parte negative sau condiționate.

Ce spune puterea

PNL, normal, susține guvernul Mureșan și își dorește să guverneze cel puțin până în 2028, continuând reformele lui Ilie Bolojan. De asemenea, USR susține cabinetul Mureșan și ar vrea voturile PSD, dar făr ca acesta să facă parte din guvern. Senatorul Ștefan Șipoș a declarat luni că formațiunea este optimistă în privința negocierilor și că programul este unul reformist și a reamintit posibilitatea unei ”rotative”, pentru ieșirea din criza politică,dar care să înceapă cu actuala formulă. UDMR susține nominalizarea lui Mureșan și participă la construcția guvernamentală. Tanczos Barna a declarat că formațiunea dorește o soluție care să asigure guvernarea până în 2028 și a reafirmat preferința pentru refacerea majorității care a funcționat anterior. UDMR a precizat însă că nu va susține un Guvern care depinde de voturile AUR, SOS România sau ale altor formațiuni pe care le-a calificat drept extremiste.

Ce spune opoziția

PSD a luat luni, în unanimitate, decizia ca Biroul Permanent Național să recomande Consiliului Politic Național să nu susțină viitorul Guvern Mureșan. Sorin Grindeanu a spus că PSD nu poate vota continuarea modelului economic al Guvernului Bolojan. PSD cere schimbări de direcție în politica economică și socială și a transmis că nu dorește să gireze continuarea politicilor asociate Cabinetului Bolojan.

AUR a transmis că nu va vota un Guvern din care nu face parte și asupra programului căruia nu are posibilitatea să intervină. Purtătorul de cuvânt Ștefăniță Avrămescu a declarat că partidul nu dorește negocieri cu Mureșan și consideră alegerile anticipate soluția pentru actuala criză politică.

Nici POT, nici SOS România, nu susțin cabinetul Mureșan. La fel și grupul parlamentar PACE – Întâi România.

Mureșan a anunțat că, după discuțiile cu PNL, USR și UDMR, dorește să discute cu grupul parlamentar al minorităților naționale, înaintea negocierilor cu PSD. Acest grup este, prin urmare, unul dintre punctele importante ale negocierilor pentru obținerea voturilor necesare.

La ora actuală, Mureșan contează pe 169 de voturi și este puțin probabil să adune nenesarul până la 233. Asta și din cauza declarațiilor pe care le-a făcut și le face în continuare la adresa PSD. Mureșan continuă să spună că PSD trebuie să-i voteze guvernul în condițiile puse de el, în caz contrar social-democrații legitimându-se drept un partid care parafează o alianță cu AUR. Mai mult, Mureșan spune că dacă PSD nu îi va vota cabinetul înseamnă că acest partid nu este pro-european.

Reamintim că Mureșan este europarlamentar ales, în 2024, pe listele comune PSD-PNL.