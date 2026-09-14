Prima regizoare de etnie romă din România, premiată Festivalul de Film de la Veneţia

Prima regizoare de etnie romă din România, premiată Festivalul de Film de...

179382 – 14092026 – Lungmetrajul „Eu contez” (”I Matter”), scris şi regizat de Alina Şerban, a câştigat Premiul publicului ”Armani beauty” în cadrul celei de-a 83-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia, potrivit paginii oficiale a evenimentului.

Filmul, în limbile română şi romani, este o coproducţie România-Germania-Belgia şi reprezint debutul Alinei Şerban în regie. Totodată, Alina Şerban este prima regizoare de etnie romă din România care prezintă un lungmetraj în cadrul Festivalului de Film de la Veneţia.

„Eu contez” pornește de la scurtmetrajul omonim din 2021, regizat tot de Alina Șerban, în care personajul Rebeca, o studentă romă la actorie, se confruntată cu experiența expunerii identității și a trecutului său. Din distribuţie fac parte Denisa Farcaş, Sorin Mihai, Angelina Pavel, Vanessa Dancea, Raisa Mihai, Alexandru Stancu, Alina Berzunţeanu şi Natalia Călin, alături de 16 copii şi tineri rezidenţi ai centrelor de plasament Casa Iosif şi Casa Sara, din cadrul Ansamblului Social Creştin Măgurele din Sectorul 5.

Filmul „Eu contez” a fost selectat în secţiunea Venice Spotlight, secţiune dedicată filmelor caracterizate prin inovaţie şi creativitate.

Alina Şerban a mai fost prezentă şi la ediţia din 2023 a Festivalului de Film de la Veneţia, în secţiunea Orizzonti, parte din distribuţia lungmetrajului „Housekeeping for Beginners”, în regia lui Goran Stolevski.