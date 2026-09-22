Primăriile pot obține de la AFM până la 30 de milioane de lei pentru proiecte de apă și canalizare

Primăriile pot obține de la AFM până la 30 de milioane de...

179457 – 22092026 – Ministerul Mediului (MMAP) a pus în consultare publică proiectul de ordin pentru modificarea Ghidului de finanțare a programului pentru sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate, derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

Proiectul prevede finanțarea lucrărilor de înființare, extindere și modernizare a rețelelor de apă și canalizare, inclusiv a sistemelor pentru epurarea apelor uzate. Sunt eligibile și investițiile în sisteme de canalizare pluvială.

Finanțarea AFM poate acoperi până la 95% din cheltuielile eligibile, cu o contribuție proprie de minimum 5%. Plafoanele maxime, inclusiv TVA, sunt stabilite în funcție de populația unității administrativ-teritoriale: 12 milioane de lei pentru UAT-urile cu mai puțin de 5.000 de locuitori, 20 de milioane de lei pentru cele cu 5.000–10.000 de locuitori și 30 de milioane de lei pentru UAT-urile cu peste 10.000 de locuitori.

Autoritățile locale pot depune proiecte individual sau în asocieri fără personalitate juridică. În cazul asocierilor, plafonul se stabilește în funcție de populația cumulată a UAT-urilor participante. Consiliile județene pot fi lideri ai acestor asocieri.

Proiectul introduce o procedură de selecție competitivă. Punctajul va fi calculat automat în aplicația informatică și verificat ulterior pe baza documentelor depuse. Printre criteriile propuse se află contribuția proprie, existența proiectului tehnic și a autorizației de construire, creșterea numărului de roluri fiscale pentru persoane fizice și numărul de branșamente sau racorduri noi realizate prin proiect.

Un criteriu distinct vizează investițiile care contribuie la conformarea aglomerărilor vizate în cauza C-668/25, Comisia Europeană împotriva României, privind tratarea apelor uzate. Solicitanții care aleg acest criteriu trebuie să asigure o contribuție proprie de minimum 10%, iar finanțarea AFM va fi de cel mult 90% din cheltuielile eligibile.

Pentru prima sesiune organizată după noile reguli, bugetul urmează să fie împărțit în trei categorii: 25% pentru UAT-urile cu mai puțin de 5.000 de locuitori, 25% pentru cele cu 5.000–10.000 de locuitori și 50% pentru UAT-urile cu peste 10.000 de locuitori.

Proiectul de ordin și Ghidul de finanțare sunt disponibile pe site-ul Ministerului Mediului și se află în consultare publică.