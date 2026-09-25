Primele vehicule amfibii de asalt AAV-7 intră în dotarea Forțelor Navale Române

179482 – 25092026 – Forțele Navale Române vor marca luni, 28 septembrie, începând cu ora 14.00, în garnizoana Babadag, intrarea în serviciu a primelor nouă vehicule amfibii de asalt AAV-7. Vehiculele vor intra în dotarea Regimentului 307 Infanterie Marină „Heracleea”, unitate care are responsabilități în zona Deltei Dunării și a litoralului Mării Negre.

Programul de achiziție a vehiculelor AAV-7 din Statele Unite a început în 2024. Planul prevede 21 de vehicule în prima etapă și alte 44 în etapa a doua, cu livrări programate în perioada 2026-2027. MApN a obținut în 2024 aprobarea Parlamentului pentru suplimentarea programului cu cele 44 de vehicule. Documentele prezentate atunci indicau o valoare estimată de până la 270 de milioane de dolari, fără TVA, pentru etapa suplimentară.

AAV-7 este un vehicul blindat amfibiu pe șenile destinat transportului și sprijinului infanteriei marine. Configurația prezentată de Forțele Navale Române include un echipaj de trei militari și o capacitate de transport de până la 21 de infanteriști complet echipați sau până la cinci tone de încărcătură. Armamentul standard cuprinde o mitralieră grea și un aruncător de grenade.

Pentru Regimentul 307 „Heracleea”, introducerea AAV-7 extinde capacitatea de deplasare a infanteriei marine între uscat și apă. Potrivit Forțelor Navale, vehiculele sunt destinate creșterii capacității de reacție în Delta Dunării și de-a lungul litoralului Mării Negre. AAV-7 permite transportul militarilor și al încărcăturii pe terenuri și în zone acvatice, ceea ce îl diferențiază de transportoarele blindate destinate exclusiv deplasării terestre.

Programul este legat și de cooperarea militară româno-americană.