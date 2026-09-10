Prinsă între SUA și China, Europa discută despre spațiul cosmic

179353 – 10092026 – La Paris s-a deschis primul summit privind spațiul cosmic, organizat la inițiativa președintelui Emmanuel Macron.

Delegații din 120 de țări și peste 2.000 de participanți, de la şefi de state la reprezentanți ai organizațiilor internaționale, lideri de companii și cercetători discută despre viitorul spațiului într-un moment în care acesta a devenit relevant nu doar pentru economie și comunicații, ci și pentru securitate și apărare.

În prezent, Europa suferă de o reală dependență de tehnologia americană, în special pentru lansările spațiale și comunicațiile prin satelit, dar și de concurența tot mai puternică a Chinei.

Mai multe mari companii americane, între care SpaceX și Blue Origin, și-au anulat participarea după presiunile exercitate asupra lor de Administrația americană, care consideră reuniunea mult prea orientată către agenda europeană.

În același timp, absența unor lideri europeni importanți, precum cancelarul german Friedrich Merz, evidențiază diferențele dintre țări în ceea ce privește abordarea relației cu Statele Unite în domeniul spațial.