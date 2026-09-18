Program de sprijin pentru educația în limba română în Ucraina

179425 – 18092026 – Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) pregătește lansarea Programului „Susținerea educației în limba română în Ucraina – 2026”, prin care vor fi acordate burse elevilor și studenților, precum și sprijin financiar cadrelor didactice care predau limba română sau în limba română în Ucraina.

Programul va avea trei componente.

Prima vizează bursele pentru elevi, care vor fi acordate elevilor etnici români înscriși în clasele I-IV și a X-a în școli și licee din Ucraina cu predare în limba română ca limbă maternă sau în care anumite discipline sunt predate în limba română. Valoarea bursei este de 2.000 de lei pentru fiecare elev.

A doua componentă prevede burse pentru studenți. Beneficiarii sunt studenții care urmează cursurile catedrelor sau lectoratelor de limba română din cadrul centrelor universitare și institutelor pedagogice din Cernăuți, Ismail și Ujgorod. Bursa va avea o valoare de 2.000 de lei pentru fiecare student.

A treia componentă constă în sprijin financiar pentru cadrele didactice care predau limba română sau în limba română la toate nivelurile de învățământ public din Ucraina. Sprijinul financiar este stabilit la 2.000 de lei pentru fiecare cadru didactic.

DRP precizează că solicitările pentru acordarea burselor și a sprijinului financiar vor fi depuse printr-o platformă care urmează să fie pusă la dispoziție în perioada următoare.