Proiecte de instruire militară și schimburi de experiență RO-SUA

179352 – 10092026 – Cooperarea militară dintre România și Statele Unite urmează să fie dezvoltată prin noi activități de instruire comună, schimburi de experiență și proiecte destinate creșterii interoperabilității forțelor armate, potrivit discuțiilor purtate de șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, cu reprezentanți ai Gărzii Naționale a SUA.

Generalul Gheorghiță Vlad s-a întâlnit, la sediul MApN, cu generalul Thomas M. Carden, locțiitorul șefului Gărzii Naționale a SUA, și cu generalul-maior David K. Pritchett, șeful Gărzii Naționale a statului Alabama, aflați în vizită oficială în România.

Discuțiile au vizat cooperarea dintre Armata României și Garda Națională a SUA, cu accent pe parteneriatul dintre România și Garda Națională a statului Alabama, care se desfășoară de 33 de ani.

Pe agenda întâlnirii s-au aflat, de asemenea, situația de securitate din regiunea extinsă a Mării Negre, evoluțiile din spațiul euroatlantic și aplicarea deciziilor adoptate la ultimele summituri NATO.

Oficialii militari au analizat noi oportunități de instruire comună, schimburi de experiență, și creșterea interoperabilității și proiecte care să răspundă nevoilor de securitate, pornind de la participarea militarilor români și americani la operații și misiuni internaționale.

Programul vizitei delegației americane include activități la București, Sibiu și la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” de la Cincu.

Generalul Thomas M. Carden are programate întâlniri cu comandanții Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est și Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est. Generalul-maior David K. Pritchett urmează să se întâlnească cu șefii Statului Major al Forțelor Aeriene și Statului Major al Forțelor Terestre, precum și cu comandantul Comandamentului Logistic Întrunit.