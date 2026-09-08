Proiectul național #SiguranțaOnline pune la dispoziția părinților, profesorilor și elevilor resurse gratuite pentru protecția în mediul digital

Cu ocazia începerii noului an școlar, proiectul național #SiguranțaOnline inițiat de Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Poliția Română, și Asociația Română a Băncilor (ARB), pune la dispoziția elevilor, părinților și profesorilor o serie de resurse gratuite pentru recunoașterea și prevenirea riscurilor din mediul digital. Quiz-urile interactive, poveștile educative, ghidurile practice și testele de vigilență digitală pot fi folosite atât acasă, cât și în cadrul activităților desfășurate la școală.

Necesitatea educației pentru siguranța online este evidențiată și de faptul că un copil din patru nu vorbește cu nimeni despre experiențele negative întâlnite pe internet. Potrivit studiului „Siguranța copiilor în mediul online”, realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității din cadrul Poliției Române, deși aproximativ trei sferturi dintre elevi declară că se simt în siguranță online, aceștia s-au confruntat cu situații precum accesarea accidentală a unor materiale nepotrivite, infectarea dispozitivelor cu programe malițioase, compromiterea conturilor sau primirea unor mesaje cu conținut sexual.

Resurse gratuite pentru elevi, părinți și profesori

Proiectul național #SiguranțaOnline reunește și recomandă o serie de resurse gratuite, dezvoltate atât în cadrul proiectului, cât și de partenerii săi, prin care elevii, părinții și profesorii pot învăța să recunoască tentativele de fraudă, mesajele suspecte, conținutul manipulat și alte riscuri din mediul digital.

Pentru copii și adolescenți:

Quiz-urile #SiguranțaOnline îi ajută să își verifice cunoștințele despre fraude, mesaje suspecte și programe malițioase. Pentru cei mai tineri este disponibil și The Tricky Test, o experiență interactivă dedicată siguranței online;

Seria „The Websters” prezintă, prin povești și situații ușor de înțeles, riscurile pe care copiii le pot întâlni pe internet și comportamentele care îi pot proteja;

Materialul video „Parola de familie”, parte din campania susținută de Mastercard, explică un mecanism simplu prin care copiii pot verifica dacă o solicitare aparent venită din partea unei persoane apropiate este reală.

Recomandările preventive pentru elevii de toate vârstele, reunite de Poliția Română în „Ghidul Super-Eroului Sigur”, îi ajută pe copii să recunoască situațiile de risc și să adopte comportamente care îi protejează la școală, acasă și în spațiul public.

Pentru părinți:

Pentru profesori:

Quiz-urile, poveștile și materialele video pot fi utilizate în cadrul orelor de dirigenție sau al activităților de educație digitală. Pornind de la situațiile prezentate, profesorii pot discuta cu elevii despre conturi false, tentative de manipulare, cyberbullying, protejarea identității, fraude și modalitățile prin care pot cere ajutor.

Prima regulă de siguranță: copilul trebuie să știe că poate cere ajutor

Instrumentele de control parental pot reduce o parte dintre riscuri, dar nu pot înlocui dialogul. Copiii trebuie să știe că pot povesti unui părinte sau unui profesor despre o situație care îi sperie, îi face să se simtă inconfortabil sau le solicită să păstreze un secret, fără teama că vor fi certați sau că li se va lua imediat accesul la internet.

Pentru începutul noului an școlar, specialiștii #SiguranțaOnline recomandă familiilor să stabilească împreună câteva reguli simple:

Copiii să nu comunice parole, date personale, fotografii sau informații bancare în jocuri, pe rețele sociale ori în conversații cu persoane necunoscute;

Aplicațiile și jocurile să fie descărcate numai din surse oficiale, iar setările de confidențialitate să fie verificate periodic;

Orice mesaj care creează panică, solicită bani, date sau o acțiune urgentă să fie verificat printr-un canal separat;

În familie să fie stabilită o parolă secretă, cunoscută numai de părinți și copii;

Copiii să nu acceseze linkuri suspecte și să nu aprobe plăți sau achiziții fără acordul unui adult;

Orice experiență neplăcută sau solicitare suspectă să fie discutată imediat cu un adult de încredere.

Mai multe informații și resurse gratuite despre protecția copiilor și a adulților în mediul digital sunt disponibile pe www.sigurantaonline.ro. Incidentele de securitate cibernetică pot fi raportate către DNSC la numărul 1911 sau prin platforma pnrisc.dnsc.ro.