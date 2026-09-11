Proteste pe o perioadă nedeterminată ale transportatorilor rutieri din Serbia

179363 – 11092026 – Începând de luni, 14 septembrie 2026, de la ora 00.00, transportatorii de marfă din Serbia intenționează să organizeze un protest pe durată nedeterminată la toate punctele de trecere a frontierei către UE.

Vor fi afectate concomitent următoarele puncte de trecere a frontierei și zone adiacente: Batrovci, Šid, Neštin, Bačka Palanka, Bogojevo, Bezdan, Sot, Ljuba, Bački Breg, Kelebija, Horgoš, Srpska Crnja/Jimbolia (jud.Timiș), Vatin/Stamora Moravița (jud. Timiș), Đerdap/Porțile de Fier 1 (județul Mehedinți), Kaluderovo/Naidăș (județul Caraș-Severin), Gradina, Vrška Čuka, Strezimirovci, Mokranje, Ribaci, Merdare. În plus, va fi afectat și terminalul intermodal al Portului Novi Sad.

De asemenea, nu vor fi posibile intrarea, ieșirea și tranzitul cu vehicule de transport marfă.

MAE recomandă cetățenilor români să evite zonele de frontieră menționate, să își reprogrameze deplasările sau să utilizeze rute alternative, să se informeze constant cu privire la starea traficului, să respecte indicațiile autorităților locale și ale forțelor de ordine, să își asigure rezerve de combustibil, apă și alimente, în cazul tranzitului rutier.

De asemenea, se recomandă consultarea hărților on-line interactive pentru a evita traseele afectate de perturbări ale circulației rutiere.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Belgrad: +381 11 36 70 361 și +381 11 36 70 798, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României la Belgrad: +381 63 319 425, respectiv al Consulatului General al României la Vârșeț (+381 644 584 833) și al Consulatului General al României la Zajecar (+381 692 799 650).