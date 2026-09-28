PSD a decis să nu susţină instalarea cabinetului Mureşan

179502 – 28092026 – Consiliul Politic Naţional al PSD a decis, luni, în unanimitate, să nu susţină instalarea cabinetului Mureşan. Parlamentarii social-democraţi vor participa la audierile candidaţilor propuşi pentru funcţia de ministru, dar vor vota împotrivă, a anunţat liderul PSD, Sorin Grindeanu. El a subliniat că a primit programul de guvernare cu cinci minute înainte de a începe şedinţa şi că PSD nu poate gira o asemenea demagogie economică.

La rândul său, premierul desemnat Siegfried Mureşan a declarat că programul de guvernare cuprinde şi propuneri ale PSD şi i-a transmis lui Sorin Grindeanu că este dispus să discute pentru rezolvarea crizei politice. „Documentul arată că, dacă PSD va vota Guvernul, îl va vota pe criterii obiective. Dacă va vota împotrivă, o va face strict pe criterii subiective„, a concluzionat Siegfried Mureşan. Sursa: romania-actualitati